Praia de Copacabana ficou lotada com a presença de cariocas e turistas neste domingo (28)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/12/2025 17:34

Rio - Em dia ensolarado e de intenso calor, cariocas e turistas lotaram as praias do Rio neste domingo (28), o último do ano de 2025. A temperatura máxima registrada foi de 36,7°C na Vila Militar, na Zona Oeste, às 13h. Já a mínima (22,1°C) ocorreu às 4h, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste. Apesar do tempo estável neste fim de semana, há previsão de chuva para os próximos dias.

Neste domingo, o céu ficou claro e sem nuvens na cidade, com os ventos variando de fraco a moderados. A praia de Copacabana, Zona Sul, recebeu diversos visitantes, que aproveitaram a alta temperatura para se refrescar no mar cristalino. O local está com bandeira verde, quando há boas condições para banho e há risco mínimo de incidentes.

Além da praia, as pessoas puderam acompanhar a montagem dos palcos e das demais estruturas para o Réveillon de Copacabana. O Palco Rio será embalado pelos shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, João Gomes, Belo, Alcione e outros mais. O Palco Samba agita os amantes do gênero com shows de Diogo Nogueira, Roberta Sá e Mart’nália.

Já no Leme, o Palco dedicado à música gospel conta com fenômenos como Midian Lima, Thalles Roberto e Samuel Messias.

Para o espetáculo da queima de fogos em Copacabana, serão posicionadas 19 balsas, nove a mais que no ano passado, Além dos fogos, às 1h40, durante a apresentação de Alok, haverá um show de drones, que promete homenagear o Rio.

Previsão

Os últimos dias de 2025 serão marcados por um clima abafado, com altas temperaturas. Há previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, nesta segunda-feira (29), áreas de instabilidade associadas ao calor influenciarão o tempo no Rio, gerando a possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir do final da tarde. A temperatura deve variar de 36°C a 22°C.

Na terça-feira (30), a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite. A máxima prevista é de 34°C e a mínima de 20°C.

Na quarta-feira (31), último dia do ano, o tempo será influenciado por áreas de instabilidade e pela entrada de ventos úmidos vindos do oceano. Há possibilidade de pancadas de chuva isolada nos períodos da tarde e noite. A temperatura deve alternar entre 35°C e 21°C.

Já na quinta-feira (1º), as áreas de instabilidade junto à alta disponibilidade de umidade manterão o tempo instável no Rio, com previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer momento, inclusive na madrugada. A máxima deve ser de 33°C e a mínima de 21°C.

Fiscalização

Neste domingo (28), equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar reforçaram o patrulhamento na orla da Zona Sul do Rio. Os agentes fiscalizaram a movimentação nas areias e no calçadão.

Para a celebração deste Réveillon, a Guarda e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) montaram um esquema especial de ordenamento urbano e trânsito. Serão 1.370 agentes atuando para orientar os cariocas e turistas que assistirão a queima de fogos.

O efetivo atuará em turnos, a partir das 6h de terça-feira (30) até quinta-feira (1º). Do total de agentes, 435 guardas municipais ficarão exclusivamente no monitoramento e fiscalização do trânsito. Além disso, a operação vai contar com o apoio de 90 viaturas, entre carros e motos, além de 10 reboques. As equipes também atuarão com foco na fiscalização de ambulantes - especialmente para coibir a venda de garrafas de vidro - quiosques e barracas de praia.



Além do esquema especial de Réveillon, a Polícia Militar e a Seop atuam desde setembro na Operação Verão. Em toda a faixa litorânea do estado, o patrulhamento é realizado com viaturas, motocicletas e quadriciclos circulando também pela areia. Nas praias mais movimentadas, há tendas como pontos de apoio a policiais e outras para a população.