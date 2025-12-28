Banhistas tentam retirar balão da Praia de ItaipuReprodução / Redes Sociais

Rio - Um balão caiu na Praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, na manhã deste domingo (28). Imagens publicadas nas redes sociais mostram banhistas tentando recolher o objeto.
O episódio assustou as pessoas que estavam na praia.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram acionados para a ocorrência. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Niterói ainda não se manifestou.
A prática é considerada crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando balões pode ser condenado a pagamento de multa ou pena de um a três anos de prisão.
