Banhistas tentam retirar balão da Praia de ItaipuReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/12/2025 13:00

Rio - Um balão caiu na Praia de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, na manhã deste domingo (28). Imagens publicadas nas redes sociais mostram banhistas tentando recolher o objeto.

O episódio assustou as pessoas que estavam na praia.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros informaram que não foram acionados para a ocorrência. Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Niterói ainda não se manifestou.

A prática é considerada crime ambiental, previsto na Lei nº 9.605/98. Quem for flagrado fabricando, vendendo, transportando ou soltando balões pode ser condenado a pagamento de multa ou pena de um a três anos de prisão.