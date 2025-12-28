PM de folga atirou em suspeito de assalto na Tijuca - Reprodução

PM de folga atirou em suspeito de assalto na TijucaReprodução

Publicado 28/12/2025 19:50

Rio - Um suspeito foi baleado por policial militar que reagiu a uma tentativa de assalto, no final da manhã deste domingo (28), na Tijuca, na Zona Norte.

O PM estava de folga e era a vítima do crime, ocorrido na Rua Almirante Cochrane. Uma câmera flagrou uma moto com os suspeitos se aproximando do agente e de um homem com quem ele conversava. O policial viu a tentativa de abordagem, sacou a arma e atirou em direção a dupla, acertando um deles. O segundo fugiu.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados ao local para atender a ocorrência. A equipe apreendeu uma pistola que estava com o suspeito.

A corporação não informou se o ferido precisou ser encaminhado a uma unidade de saúde e nem a sua identificação.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).