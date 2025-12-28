Bozo estava na companhia de outros dois homens na praia de São Conrado - Reprodução

Publicado 28/12/2025 19:16

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde deste domingo (28), um dos alvos da operação mais letal da história do Brasil, ocorrida em outubro nos Complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. O homem, conhecido como Bozo, era foragido da Justiça de Goiás e foi encontrado na praia de São Conrado, na Zona Sul.

Segundo a PM, Bozo é uma liderança do tráfico de drogas da cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e tem ligação com o Comando Vermelho (CV) no Rio.

Após a megaoperação no dia 28 de outubro, que terminou com 121 mortos, o homem fugiu e se escondeu na Rocinha, na Zona Sul. A Subsecretaria de Inteligência da PM, com apoio do 23º BPM (Leblon), fizeram o monitoramento do traficante e o encontrou na praia de São Conrado, na companhia de outros dois homens.

Relembre a operação

A megaoperação nos Complexos do Alemão e da Penha, Zona Norte, ocorrida no dia 28 de outubro de 2025, registrou 121 mortos. Entre os óbitos estão quatro policiais, sendo dois militares e dois civis. Os outros 117 foram apontados como criminosos.

Um lista divulgada pelo Governo do Rio em novembro revelou que mais de 95% dos mortos identificados tinham ligação com o Comando Vermelho e 54% eram de fora do estado. O trabalho de inteligência da cúpula de Segurança Pública do estado identificou que 59 tinham mandados de prisão pendentes, pelo menos 97 apresentavam históricos criminais relevantes e, dos 17 que sem histórico criminal, 12 apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais.

O documento mostrou, ainda, que 62 mortos são naturais de outros estados. O relatório indicou que, no Rio de Janeiro, há chefes de organizações criminosas de 11 estados da federação, de quatro das cinco regiões do país.

Além dos mortos, o governo divulgou que 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados, e 10 adolescentes apreendidos. As equipes apreenderam 91 fuzis, 26 pistolas, um revólver, 14 artefatos explosivos, centenas de cartuchos e toneladas de drogas.