Cariocas e visitantes lotaram a Praia do Leblon - Fred Vidal / Agência O Dia

Cariocas e visitantes lotaram a Praia do LeblonFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 28/12/2025 17:15

Rio - Em meio ao calor extremo, as praias da Zona Sul do Rio ficaram lotadas no segundo domingo do verão (28). Cariocas e turistas reforçaram os cuidados para se proteger do sol, mas não deixaram de aproveitar o tranquilo mar da Cidade Maravilhosa. No Leblon, os atendentes das barracas enfileiradas pela orla corriam para servir a todos os clientes, enquanto as quadras de vôlei estavam tomadas por cadeiras. Já em Copacabana, a Cedae disponibilizou pontos de hidratação para ajudar na prevenção de problemas causados pelas altas temperaturas.

fotogaleria

O engenheiro civil Rafael Mendonça, de 30 anos, se levantou para observar a paisagem do Morro Dois Irmãos e logo aproveitou para passar protetor solar. Na sexta-feira (26), ele se descuidou na praia e acabou queimado. Dessa vez, ele reforçou a proteção para poder curtir o fim de ano sem essa preocupação.

"É bom ter mais cuidado, porque realmente está muito calor. Se a gente não se cuidar… Sexta-feira, vim à praia e esqueci de passar protetor solar em algumas partes do corpo e fiquei bem queimado. Hoje, reforcei bem o protetor e estou bebendo mais água, ficando um pouco mais na sombra. A praia está ótima, a água não está tão gelada, estou aproveitando muito", explicou Rafael.

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), a cidade está em nível de Calor 3, o terceiro de cinco, quando há registro ou previsão de 36º C a 40º C por ao menos três dias consecutivos. A orla carioca, portanto, se tornou um importante aliado para se refrescar. A vendedora Juliana Nunes, de 32 anos, contou que aproveita todos os dias ensolarados para ir à praia com o marido Marcos Soares, de 38 anos, mas redobrou os cuidados nos últimos dias.

"A praia é mais fresquinha, podemos tomar um banho, então está bem mais agradável. Venho à praia sempre que tem sol! Nessa semana, já é o terceiro dia. Mudei um pouco meus hábitos, estou bebendo muita água, passando protetor o tempo inteiro. Sou negra, mas o Marcos é branquinho, então a gente passa protetor de hora em hora", pontuou Juliana.

"A galera está tranquila, não tem som alto, está bem agradável mesmo estando muito cheia. Sou mais do chuveirão, está com fila, o que é de se esperar pela praia cheia, mas está andando rápido", acrescentou o eletrotécnico.

As praias lotadas agradam Thaísa de Oliveira, de 29 anos, supervisora do quiosque Geneal, próximo ao Baixo Bebê. De acordo com a comerciante, o movimento está maior do que nos últimos anos e a expectativa é alta para o réveillon.

"Está muito calor, as praias ficaram muito cheias nesses últimos dias e tem muitas pessoas de fora. O movimento está bem grande, bem maior do que nos últimos anos, sem dúvidas. Acho que nos dias 31 e 1º, será surreal. Por aqui, os turistas são mais estrangeiros, mas tem um pouco de cada", relatou.

Maître do quiosque Pato com Laranja, na altura do Posto 11, César Moreira também está animado para a virada de ano. Ele contou que o estabelecimento vendeu todos os pacotes disponibilizados para a celebração. O coordenador ainda destacou que o calor intenso tem feito os clientes chegarem à praia mais tarde do que o habitual.

"Esse ano, estamos tendo um bom movimento de turismo, principalmente turismo interno. Tem bastante mineiro, argentino… Está um pouquinho melhor do que ano passado, fim de semana está bombando. As pessoas estão saindo um pouco mais tarde de casa, o movimento está melhorando lá para as 14h, 15h. Esse calor extremo que está no Rio, o pessoal deve estar dormindo um pouco mais e o movimento melhora ao longo do dia. No Réveillon, a gente trabalha com pacotes open bar e open food. A gente vende pela internet e, graças a Deus, já estão todos vendidos. São mais de 400 pessoas", comemorou César.