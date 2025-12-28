Bijuterias, sandálias e roupas estão entre os produtos furtados - Reprodução

Publicado 28/12/2025 18:10

Rio - Uma idosa, de 62 anos, foi presa em flagrante, neste sábado (27), por furtar produtos de lojas do Plaza Shopping, em Niterói, na Região Metropolitana. A mulher, que tem sete anotações criminais - incluindo uma por homicídio -, ainda apresentou um documento falso aos policiais.

De acordo com a Secretaria de Estado de Governo (Segov), uma equipe do Segurança Presente Niterói foi acionada após a idosa ser flagrada subtraindo diversos produtos de estabelecimentos do local. Durante a abordagem, os policiais apreenderam 22 unidades de chocolate, um ventilador, uma sandália feminina, quatro peças de roupa feminina e dez itens de bijuteria.

Conduzida à 76ª DP (Niterói), a mulher apresentou um documento de identidade pertencente a outra pessoa. Depois de uma verificação técnica, os agentes confirmaram a falsidade ideológica.

Segundo a Segov, ela possui anotações criminais por furto, estelionato, receptação, falsificação de documentos, uso de documento falso, associação criminosa e homicídio.

A idosa permaneceu presa.