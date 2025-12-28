Bijuterias, sandálias e roupas estão entre os produtos furtadosReprodução
Idosa com anotação por homicídio é presa após furtos em lojas de shopping em Niterói
Mulher ainda apresentou um documento falso para os policiais
Com máxima de 36,7°C, cariocas e turistas lotam praias do Rio no último domingo do ano
Apesar do tempo estável neste fim de semana, há previsão de chuva para os próximos dias
Cariocas e visitantes elogiam 'praia perfeita', mas redobram cuidados contra o calor
Banhistas relataram que estão reforçando o protetor solar e se hidratando com mais frequência
Estações de trem de Bangu, Campo Grande, Madureira e Central vão ganhar pontos de hidratação
Novidade vai beneficiar passageiros do transporte púbico e moradores em situação de rua; Neste domingo (28), dez mil litros de água foram distribuídos em praias e no Parque Madureira
Parque Oeste, em Inhoaíba, ganha piscina olímpica
Equipamento foi usado pelo maior nadador de todos os tempos, o americano Michael Phelps, nos Jogos Rio 2016. Agora, vai receber aulas de natação, além de servir como área de lazer nos fins de semana
