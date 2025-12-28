Almir Moura, assessor de inclusão social da Cedae, durante entrega de água a banhistas em Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/12/2025 16:41

Passageiros que utilizam as estações de trem de Bangu, Campo Grande, Madureira e Central do Brasil vão ganhar, a partir desta segunda-feira (29), um ponto de hidratação, com distribuição gratuita de água potável. O anúncio foi feito neste domingo (28) pelo Governo do Estado, que, diante do calor extermo, iniciou um conjunto de ações em locais de grande circulação. O objetivo é reduzir riscos e minimizar os impactos das altas temperaturas no Rio.