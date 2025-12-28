Almir Moura, assessor de inclusão social da Cedae, durante entrega de água a banhistas em CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia
Neste domingo (28), a Cedae distribuiu dez mil litros de água a banhistas na orla do Leme (entre os postos 1 e 2); em Copacabana (entre os postos 2 e 6); no Arpoador; em Ipanema (entre os postos 8 e 9); e no Parque Madureira.
A operação conta com a chamada "Frota da Hidratação", que inclui uma kombi e 14 bicicletas posicionadas em postos de salva-vidas. Os pontos também oferecem bebedouros para pets. A água vem da estação de tratamento do Guandu, com monitoramento contínuo por laboratório móvel.
Nas estações de trem, a partir de segunda (29), além dos passageiros, os moradores em situação de rua serão beneficiados.
UPAs
A Secretaria de Saúde também disponibilizou pontos de hidratação nas 27 UPAs estaduais, instalados em áreas externas para atendimento à população em situação de vulnerabilidade nos dias mais quentes. Nas unidades, é adotado protocolo de classificação de risco, com orientações para o manejo clínico adequado de pacientes com sintomas relacionados ao calor intenso.
"Estamos enfrentando temperaturas bem atípicas, sobretudo por conta das mudanças climáticas. No enfrentamento ao calor extremo, o cuidado com a vida e a saúde das pessoas é nossa prioridade absoluta", afirmou o governador Cláudio Castro.
Monitoramento
A Secretaria de Estado de Defesa Civil, por meio do Corpo de Bombeiros e do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue emitindo alertas aos municípios sobre baixa umidade relativa do ar e temperaturas elevadas.
As principais recomendações à população são: evitar atividades físicas ao ar livre no período da tarde; manter hidratação frequente e redobrar atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas.
