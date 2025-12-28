Caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) - Reprodução

Caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)Reprodução

Publicado 28/12/2025 19:01

Rio - Um homem foi preso por agredir a companheira na Praia da Barra de Guaratiba, na Zona Sudoeste do Rio, na tarde deste domingo (28). Guardas do Grupamento Especial de Praia (GEP) estavam patrulhando pela orla quando foram acionados por banhistas que presenciaram as agressões.

Os agentes estavam cumprindo ações da Operação Verão e prenderam o homem em flagrante. Ele foi encaminhado para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde os guardas registraram a ocorrência.