Caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes)
Homem é preso por agredir a companheira na Praia de Guaratiba
Banhistas presenciaram as agressões e acionaram agentes da Operação Verão
Discussão termina com homem baleado na Praia do Recreio
Vítima teria sido atingida por uma bala perdida disparada por homens armados que brigaram nas proximidades da Pedra do Pontal
Idosa com anotação por homicídio é presa após furtos em lojas de shopping em Niterói
Mulher ainda apresentou um documento falso para os policiais
Com máxima de 36,7°C, cariocas e turistas lotam praias do Rio no último domingo do ano
Apesar do tempo estável neste fim de semana, há previsão de chuva para os próximos dias
Cariocas e visitantes elogiam 'praia perfeita', mas redobram cuidados contra o calor
Banhistas relataram que estão reforçando o protetor solar e se hidratando com mais frequência
Estações de trem de Bangu, Campo Grande, Madureira e Central vão ganhar pontos de hidratação
Novidade vai beneficiar passageiros do transporte púbico e moradores em situação de rua; Neste domingo (28), dez mil litros de água foram distribuídos em praias e no Parque Madureira
