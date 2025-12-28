Piscina usada nos Jogos Rio 2016 foi instalada no Parque Oeste Ana Gonzaga, em Inhoaíba - Carlos Alberto Soares / Prefeitura do Rio

Publicado 28/12/2025 15:28

Rio - A prefeitura inaugurou, neste domingo (28), a piscina olímpica do Parque Oeste Ana Gonzaga, em Inhoaíba, na Zona Oeste. O equipamento foi utilizado durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, quando foi cenário das despedidas do maior nadador de todos os tempos, o americano Michael Phelps, e do multicampeão paralímpico brasileiro Clodoaldo Silva.

A piscina tem medidas oficiais de competição, com 50 metros de comprimento, e segue os padrões internacionais utilizados em grandes eventos esportivos. Proveniente do Estádio Aquático Olímpico dos Jogos Rio 2016, a estrutura foi desmontada, transportada e reinstalada no parque.Administrado pela Secretaria Municipal de Esportes, o espaço vai promover aulas de hidroginástica (às quartas-feiras e sextas) e de natação (às terças e quintas), para turmas de diversas faixas etárias: baby (3 meses a 3 anos), infantil 1 (4 a 6 anos), infantil 2 (7 a 9 anos), infantil 3 (10 a 13 anos), adolescente (14 a 17 anos) e adulto (maiores de 18 anos). As inscrições começam no dia 6 de janeiro na secretaria do parque.Nos fins de semana, a piscina ficará aberta como área de lazer, com número limitado de frequentadores, de acordo com as normas de segurança. Como a piscina tem dois metros de profundidade, menores de 12 anos precisam estar sempre acompanhados dos responsáveis. Também não será permitida a entrada de animais ou objetos de vidro no entorno do equipamento.Ganhador de oito medalhas de ouro em oito provas nos Jogos Parapan-Americanos Santiago 2023, o nadador Douglas Matera comemorou a instalação da piscina em que ele viu o irmão Thomaz competir nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o que na época serviu de inspiração para que voltasse a disputar competições."Estava na arquibancada na Rio 2016 vendo o meu irmão num clima espetacular em que a população do Rio abraçou os Jogos Paralímpicos. No final daquele ano ele me chamou para voltar a competir. Essa é uma piscina modular, então ela foi desmontada e trazida para o parque. Muito bom poder comemorar esse legado, essa piscina de alta qualidade que vai contribuir para o desenvolvimento do esporte e também para a população ter acesso a atividades físicas e qualidade de vida", declarou o nadador do Time Rio.Moradora de Pedra de Guaratiba, a pernambucana Geralda Camelo, de 45 anos, disse que vai frequentar a piscina em todos os fins de semana junto com a filha Natacha Camelo, de 9. "Aqui é um bairro muito quente. Minha filha faz aula de natação, mas agora ela pode fazer aqui no parque, que fica mais perto de casa. Vou vir todos os fins de semana, só não vou vir durante a semana por causa do trabalho."A entrega, que contou com a presença do prefeito Eduardo Paes e de outras autoridades, marcou o avanço da segunda fase das obras do Parque Oeste. Além da piscina olímpica, o projeto inclui a implantação de um mirante, espaço ecumênico e chuveiro em cascata com prédio de apoio equipado com vestiários e área de refeição.Com área total de 234 mil metros quadrados, o Parque Oeste fica na Avenida Cesário de Melo. O espaço foi inaugurado em setembro de 2024.