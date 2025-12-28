Fuzis e drogas foram apreendidos na operação emergencial em Caxias - Reprodução

Publicado 28/12/2025 14:12

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação emergencial na comunidade do Corte Oito, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã deste domingo (28). Na ação, um criminoso morreu e outros dois acabaram presos. Além disso, houve apreensão de fuzis, drogas e rádios comunicadores.

Segundo a corporação, o objetivo era reprimir a movimentação de bandidos da região. Ao chegarem no local, equipes do 15ºBPM foram atacadas por um grupo de homens armados, o que gerou confronto.

Ainda na comunidade, logo após o cessar dos disparos, os agentes encontraram um homem ferido na área da troca de tiros. Com ele, os agentes apreenderam um fuzil. Na ocasião, o suspeito chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos.

Posteriormente, os policiais prenderam um outro acusado, portando fuzil, munições e carregador. A ocorrência foi registrada na 59ª DP (Duque de Caxias).