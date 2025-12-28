Acidente ocorreu em NiteróiReprodução
Motociclista morre ao bater em árvore, em Niterói
Caso ocorreu em São Francisco
Parque Oeste, em Inhoaíba, ganha piscina olímpica
Equipamento foi usado pelo maior nadador de todos os tempos, o americano Michael Phelps, nos Jogos Rio 2016. Agora, vai receber aulas de natação, além de servir como área de lazer nos fins de semana
Operação emergencial tem um morto e dois presos em Duque de Caxias
Além disso, houve apreensão de fuzis, drogas e rádios comunicadores
Banhistas são surpreendidos com queda de balão na Praia de Itaipu
Prática é considerada crime ambiental
Motorista causa batida entre quatro veículos e cai em calha do BRT, na Barra
Acidente na Avenida das Américas teria sido provocado por condutora embriagada. Mulher ferida na colisão fugiu do hospital
Empresa nega publicidade irregular com avião que caiu no mar, mas Seop aponta falta de autorização
Pasta diz que a companhia tem habilitação para fazer propaganda, mas precisa de licença para cada campanha
