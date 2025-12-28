Acidente ocorreu em Niterói - Reprodução

Publicado 28/12/2025 14:37 | Atualizado 28/12/2025 15:41

Rio - Um homem morreu após bater de moto em uma árvore, na manhã deste domingo (28), no bairro São Francisco, em Niterói, Região Metropolitana.

O acidente ocorreu na Avenida Rui Barbosa, 539, próximo a um posto de combustíveis. O Corpo de Bombeiros de Charitas chegou ao local às 6h46 e permaneceu até às 8h. Brenner Martins, de 27 anos, foi encontrado sem vida próximo ao canal São Francisco.

Segundo uma testemunha, a vítima estaria a caminho do Hospital Icaraí, onde trabalhava.

A 79ª DP (Jurujuba) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, os agentes realizaram a perícia no local e, logo depois, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, localizado no bairro Barreto. Os policiais já colheram depoimento de uma testemunha e realizam outras diligências para esclarecer os fatos.