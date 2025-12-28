Balsa com guindaste trabalha para retirada de destroços do monomotor em CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia

Rio - A empresa gestora do monomotor que caiu no mar de Copacabana, na Zona Sul, negou ter feito campanha publicitária sem autorização com a aeronave no momento da queda. A Prefeitura do Rio divulgou neste sábado (27), poucas horas após o acidente, que a Visual Propaganda Aérea foi autuada por publicidade irregular, já que não tinha permissão para fazer a propaganda no dia. O episódio provocou a morte do piloto Luiz Ricardo Leite de Amorim. Uma balsa com guindaste recolheu os destroços do avião na tarde deste domingo (28).
Balsa com guindaste trabalha para retirada de destroços do monomotor em Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia
Queda de monomotor provocou a morte do piloto Luiz Ricardo Leite de Amorim - Cesar Sales/Parceiro/Agência O Dia
De acordo com o gerente Luiz Costa, a empresa atua há mais de 40 anos no mercado e tem "todas as autorizações junto aos órgãos competentes". Em uma nota, a Visual Propaganda Aérea destaca que é homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e que a aeronave envolvida no acidente estava com todas as manutenções e certificações exigidas em dia. A companhia ressalta ainda que é "pautada pela responsabilidade, profissionalismo e pelo rigoroso cumprimento das normas de segurança". 
Ao DIA, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) explicou que a empresa tem alvará para fazer publicidade, mas que para cada campanha é necessária uma licença. Segundo a pasta, a companhia não tinha autorização para a propaganda feita pelo monomotor envolvido no acidente. "A SEOP reitera que a Visual Propaganda Aérea está habilitada para fazer publicidade, mas não possuía autorização para realizar esta campanha publicitária. São documentações diferentes", esclareceu.
A queda é investigada pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A Força Aérea Brasileira informou que segue com os trabalhos de coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave e levantamento de outras informações necessárias. O caso também é acompanhando pela 12ª DP (Copacabana). 
Segundo o subprefeito da Zona Sul, Bernardo Rubião, a empresa informou que havia sido a primeira vez que a vítima realizava um voo neste tipo de aeronave. No entanto, o gerente afirmou que Luiz Ricardo era um piloto experiente e que passou por cursos de capacitação. "Ele era um piloto experiente, com duas mil horas (de voo), passou por dois cursos que oferecemos aqui na empresa. Agora é esperar a investigação para saber o real motivo (do acidente)".
O acidente assustou banhistas na orla, que relataram um barulho muito alto no momento da queda. Segundo a Torre de Jacarepaguá, a aeronave de pequeno porte estava ocupada apenas pelo piloto, encontrado sem vida, após duas horas de buscas do Corpo de Bombeiros, com grupamento aéreo, equipes de mergulho e motos aquáticas. O corpo da vítima permanece no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, neste domingo (17), e ainda não há informações sobre o sepultamento de Luiz Ricardo.
"Neste momento de imensa dor, a empresa se solidariza com os familiares, amigos e colegas do piloto, colocando-se integralmente à disposição para prestar todo suporte e apoio necessários à família (...) A empresa informa, ainda, que está colaborando de forma ampla e transparente com as autoridades competentes, em especial com os órgãos responsáveis pela investigação, a fim de contribuir para o completo esclarecimento das causas do acidente. Reiteramos nossos sentimentos e nosso compromisso com a segurança, a ética e o respeito à memória do profissional", completa a nota da empresa.
 
 
 
Procurada, a Agência Nacional de Aviação Civil ainda não se pronunciou. O espaço está aberto para manifestação. 
*Colaborou Érica Martin