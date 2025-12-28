Acidente envolveu quatro carros na Avenida das Américas - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/12/2025 12:56

Rio - Uma colisão entre quatro carros assustou motoristas que passavam pela Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, e chegou a ocupar duas faixas da pista central. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (28), quando uma mulher supostamente embriagada teria batido nos outros veículos e caído na calha do BRT. Uma pessoa precisou ser levada para o hospital, mas fugiu da unidade.

Segundo relatos nas redes sociais, uma motorista aparentemente embriagada teria colidido e arrastado os outros três veículos que passavam pela Avenida das Américas. Após a batida, um dos automóveis ainda acabou caindo na calha do BRT, no sentido Alvorada, atingindo a estrutura da estação Ricardo Marinho (confira abaixo).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra da Tijuca foi acionado para a ocorrência às 5h35 e encaminhou Beatriz Carvalho, de 29 anos, para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro, com ferimentos intermediários. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a mulher fugiu da unidade.

O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) e as diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato. A Mobi-Rio informou que por conta do acidente, o embarque na estação Ricardo Marinho, no sentido Alvorada, chegou a ficar ficou temporariamente suspenso e que parte da estrutura foi danificada.



