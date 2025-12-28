Estátua de Brigitte Bardot em Búzios, na Região dos Lagos do Rio - Reprodução / Internet

Estátua de Brigitte Bardot em Búzios, na Região dos Lagos do Rio Reprodução / Internet

Publicado 28/12/2025 11:48

Rio - A Prefeitura de Búzios lamentou a morte de Brigitte Bardot, aos 91 anos, neste domingo (28). A cidade tem uma orla com o nome da atriz francesa e uma estátua de bronze à beira-mar, em homenagem à artista, que teve um papel fundamental na transformação da antiga vila de pescadores em um dos principais destinos turísticos do país.

Em nota publicada nas redes sociais, a prefeitura destacou a importância de Bardot para o município.

"Você não só passou por Búzios. Você ficou. Sentiu o vento que move as cortinas, o sol que insiste em dourar as manhãs, o mar que nunca se cansa de voltar. Você caminhou junto, escolheu o silêncio, preferiu o essencial. Tornou-se parte da alma de Búzios, como se sempre tivesse estado aqui. Búzios agradece, porque há nomes que não se despedem, eles se eternizam na paisagem, no afeto e na memória."

O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, também prestou homenagem à atriz francesa em seu perfil oficial. "A cidade se despede de uma parte da sua própria história. Foi ela quem apresentou nossa cidade ao mundo, transformando uma vila de pescadores em um destino eternizado."

Relação de Bardot com Búzios

A primeira visita da atriz à cidade aconteceu em 1964, quando permaneceu por mais de três meses hospedada em Manguinhos, então uma pequena vila de pescadores. Ela estava acompanhada do seu namorado da época e buscava um local onde pudesse passar as férias com tranquilidade.

A segunda vez foi no final do mesmo ano, já em um contexto de maior visibilidade. Ela ficou em uma casa onde hoje se localiza a Rua das Pedras. Na ocasião, fotógrafos e repórteres já estavam cientes de sua presença em Búzios, e a perseguiram em busca de fotos e entrevistas, o que a deixou desconfortável. Uma semana após o réveillon, a artista partiu rumo à Europa e não retornou mais ao lugar.

Após as visitas de Bardot, a cidade passou por mudanças aceleradas e entrou no mapa do turismo, atraindo visitantes de diferentes locais do Brasil e do mundo.

Baseada em uma fotografia tirada por Denis Albanese, a escultora Christina Motta produziu uma estátua de bronze da atriz. O lugar que abriga o monumento, desde então, se chama Orla Bardot.

*Reportagem de Rodrigo Bresani, sob supervisão de Adriano Araujo