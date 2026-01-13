Bairros da Zona Norte ficam sem energia em meio ao calor - Reprodução

Bairros da Zona Norte ficam sem energia em meio ao calorReprodução

Rio - Em meio a altas temperaturas, moradores dos bairros Cachambi, Todos os Santos, Méier, Del Castilho, Maria da Graça, Engenho de Dentro, Jacarezinho e Benfica, todos da Zona Norte, sofrem com falta de energia desde a noite desta segunda-feira (12), dia em que a cidade registrou 41,4°C, batendo o recorde de calor pelo segundo dia seguido. Segundo a Light, até o início da manhã desta terça (13), o fornecimento de energia já havia sido restabelecido para a maior parte dos clientes afetados em trechos de ruas dos bairros de Cachambi, Méier e Engenho de Dentro. A causa da ocorrência está sendo apurada.

Nas redes sociais, moradores revelaram os transtornos em meio ao calor. "Sem luz no Méier, um calor infernal! Desumano! E a conta que vem alta, mais de R$ 500 para um serviço de merd*", disse uma internauta.



"Por favor! Vejam Todos os Santos... Tem gente já passando mal pelo calor!", afirmou outro.



"Estamos sem luz aqui no Cachambi e bairros vizinhos desde 21h, e até agora nada! Nenhuma equipe para solucionar o problema. Protocolo atrás de protocolo e nada", frisou mais um.



"Desde 21h sem luz no Cachambi, estou escrevendo esse tweet às 5h27. Se estragar alimentos na geladeira, a Light vai se responsabilizar por isso? Vão fazer desconto na conta de luz? Então, por favor, tratem de consertar isso", relatou outro.

No início da tarde, a Light atualizou que o fornecimento de energia havia sido totalmente restabelecido em trechos de bairros da Zona Norte do Rio, após uma ocorrência na subestação Cachambi.

A cidade segue no nível 3 de calor. De acordo com o Alerta Rio, em função da atuação de áreas de instabilidades associadas ao calor, a previsão para a cidade do Rio é de nebulosidade variada, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas na tarde e noite. Os ventos estarão moderados e as temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima prevista de 39°C.

Falta de luz na Zona Sul

Há cerca de uma semana, a Light chegou a ser multada pelo Procon em R$ 3.011.832 por causa do recente apagão prolongado no Leme e em Copacabana, na Zona Sul, e deu início a renovação completa da malha elétrica subterrânea da região. O prazo para a conclusão da mudança é de 30 dias.

Na ocasião, moradores ficaram quase quatro dias sem energia e o serviço só foi restabelecido com apoio de geradores, que foram instalados nos bairros pela concessionária.

Ainda de acordo com a empresa a falta de energia ocorreu por sobrecarga no sistema, depois de um furto de cabos da rede subterrânea.