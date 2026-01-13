Segundo a Light, até o início da manhã desta terça (13), o fornecimento de energia já havia sido restabelecido para a maior parte dos clientes afetados em trechos de ruas dos bairros de Cachambi, Méier e Engenho de Dentro. A causa da ocorrência está sendo apurada.
Nas redes sociais, moradores revelaram os transtornos em meio ao calor. "Sem luz no Méier, um calor infernal! Desumano! E a conta que vem alta, mais de R$ 500 para um serviço de merd*", disse uma internauta.
"Por favor! Vejam Todos os Santos... Tem gente já passando mal pelo calor!", afirmou outro.
"Estamos sem luz aqui no Cachambi e bairros vizinhos desde 21h, e até agora nada! Nenhuma equipe para solucionar o problema. Protocolo atrás de protocolo e nada", frisou mais um.
"Desde 21h sem luz no Cachambi, estou escrevendo esse tweet às 5h27. Se estragar alimentos na geladeira, a Light vai se responsabilizar por isso? Vão fazer desconto na conta de luz? Então, por favor, tratem de consertar isso", relatou outro.
No início da tarde, a Light atualizou que o fornecimento de energia havia sido totalmente restabelecido em trechos de bairros da Zona Norte do Rio, após uma ocorrência na subestação Cachambi.
A cidade segue no nível 3 de calor. De acordo com o Alerta Rio, em função da atuação de áreas de instabilidades associadas ao calor, a previsão para a cidade do Rio é de nebulosidade variada, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva isoladas na tarde e noite. Os ventos estarão moderados e as temperaturas permanecerão estáveis e elevadas, com mínima prevista de 22°C e máxima prevista de 39°C.
