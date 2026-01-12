Cariocas sofrem com extremo calor nesta segunda-feira (12)Arquivo/Agência O Dia
Com 41,4 ºC, Rio tem segundo dia seguido de recorde e sofre com baixa umidade
A cidade permanece no terceiro nível do Protocolo de Calor
Iluminação pública do Rio tem prejuízo de R$ 5 milhões em 2025 com furtos e vandalismo
De acordo com a RioLuz, mais de 100 quilômetros de cabos foram levados ao longo do ano
Polícia Civil prende gerente do tráfico de drogas e mais três na Baixada
Agentes realizaram uma operação na comunidade Vai Quem Quer
Caso Marielle: Moraes nega visitas com contato físico a Domingos Brazão
Julgamento do caso está marcado para fevereiro
MC Estudante é preso por descumprimento de medida protetiva contra a ex-namorada
Rapper deixou o sistema prisional no início de dezembro, após passar cerca de dois meses detido pela mesma infração
Justiça decreta prisão preventiva de advogada após furtos de bebidas no Rio
Bruna Xavier Kfuri foi detida oito dias após ganhar liberdade provisória por cometer crime semelhante em supermercado
