Cariocas sofrem com extremo calor nesta segunda-feira (12)Arquivo/Agência O Dia

Publicado 12/01/2026 17:18 | Atualizado 12/01/2026 18:10

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, a cidade do Rio registrou um novo recorde de calor. De acordo com o Alerta Rio, a capital atingiu 41,4 ºC de máxima nesta segunda-feira (12), consolidando-se como a mais quente do país este ano. No domingo, os cariocas já haviam enfrentado outro pico, quando a temperatura chegou aos 40 ºC

Mas, ao contrário de domingo, quando o calor pôde ser amenizado com banhos de mar e idas aos parques , muitos cariocas sofreram dentro dos transportes públicos a caminho do trabalho. Além do calor extremo, outro fator tem preocupado especialistas. Até o fim da segunda-feira (12), a umidade relativa do ar deve variar entre 21% e 30% em algumas regiões do município, índices considerados muito baixos pelo Alerta Rio.

As recomendações para períodos de baixa umidade são: beba bastante água, evite exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h, use soro fisiológico nos olhos e no nariz, aplique protetor solar, não queime lixo ou vegetação e mantenha os ambientes arejados.

A cidade do Rio ainda permanece no terceiro nível do Protocolo de Calor nesta segunda-feira (12).

Previsão para os próximos dias



Entre terça (13) e sexta-feira (16), por causa da atuação de áreas de instabilidade associadas ao calor, a previsão para a cidade do Rio é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas na tarde/noite. Os ventos estarão moderados.



Na terça, a previsão é de temperatura máxima de 39ºC e mínima de 21ºC. Na quarta (14) e na quinta (15), a máxima chega a 36ºC, com mínimas entre 20ºC e 21ºC. Já na sexta-feira (16), a temperatura deve ficar entre 20ºC e 37ºC.