Caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca) - Reprodução

Publicado 12/01/2026 16:17 | Atualizado 12/01/2026 17:20

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um bebê, de 1 ano, ocorrida dentro de uma residência, em Niterói, na Região Metropolitana, no domingo (11). A mãe da vítima foi encaminhada ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba.

O caso aconteceu na Travessa Vila Oliveira, no bairro Fonseca. Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) receberam um chamado de um encontro de cadáver no interior de uma casa da localidade. Quando a equipe chegou no imóvel, a tia da vítima informou que localizou o sobrinho já sem vida.

De acordo com a PM, a mãe do menino foi levada ao Hospital Psiquiátrico de Jurujuba em surto. Os policiais isolaram a área para perícia.

A 78ª DP (Fonseca) investiga o caso. Ao DIA, o delegado Gabriel Poiava Martins, titular da distrital, destacou que aguarda o resultado da perícia para saber a causa da morte do menino. Segundo ele, ainda não é possível afirmar que se trata de um caso de homicídio.

A Polícia Civil ressaltou que os agentes estão colhendo depoimentos de testemunhas e realizando outras diligências para apurar as circunstâncias do fato.