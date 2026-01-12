Caso é investigado pela 78ª DP (Fonseca)Reprodução
Polícia investiga morte de bebê de 1 ano em Niterói
Vítima estava dentro de uma casa no bairro Fonseca; mãe do menino foi levada para hospital psiquiátrico
Caso Marielle: Moraes nega visitas com contato físico a Domingos Brazão
Julgamento do caso está marcado para fevereiro
Rio bate novo recorde de calor e enfrenta dia com umidade crítica
A capital atingiu 41,4 ºC de máxima nesta segunda-feira (12)
MC Estudante é preso por descumprimento de medida protetiva contra a ex-namorada
Rapper deixou o sistema prisional no início de dezembro, após passar cerca de dois meses detido pela mesma infração
Justiça decreta prisão preventiva de advogada após furtos de bebidas no Rio
Bruna Xavier Kfuri foi detida oito dias após ganhar liberdade provisória por cometer crime semelhante em supermercado
Polícia Civil faz carreata antes de sepultamento de comissário morto no Maracanã
Viaturas deixaram a Cidade da Polícia, no Jacaré, em direção ao Cemitério da Penitência, onde despedida aconteceu
