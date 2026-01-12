MC Estudante já havia sido preso em outubro - Reprodução

Publicado 12/01/2026 16:45

Rio - O rapper Carlos Cardoso Faria, conhecido como MC Estudante, foi preso, nesta segunda-feira (12), por descumprimento de medida protetiva contra a ex-namorada, a influenciadora Madu Paim. Agentes da 19ª DP (Tijuca) localizaram o cantor na casa de familiares, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste.

De acordo com a Polícia Civil, a distrital representou pelo mandado de prisão preventiva por causa da insistência do artista em manter contato com a vítima, mesmo diante de determinações judiciais que proibiam qualquer aproximação.

A Justiça expediu o mandado no sábado (10). "Não mediremos esforços e usaremos todas as medidas legais cabíveis para garantir a integridade física, psicológica, emocional e financeira da vítima e seus dependentes", comentou o escritório Borba e Oliveira Advogados, que representa a influencer.

MC Estudante havia sido preso em outubro por descumprir as medidas protetivas contra a influenciadora, que o acusa de agressão, mas deixou o sistema prisional há cerca de um mês. Em junho, Madu Paim usou as redes sociais para acusar o rapper de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Em um longo relato, ela se referiu a ele como um "predador sexual, predador de mulheres indefesas" e afirmou que se calou por muito tempo enquanto passava "por muitas ameaças, agressões, invasões a meu domicílio, perseguição, violência sexual, doméstica, patrimonial e psicológica".

O DIA tenta contato com a defesa do cantor, mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto para eventuiais manifestações.