Viaturas saíram em comboio da Cidade da Polícia em homenagem ao agente Paulo Vítor Silva Heitor - Érica Martin/Agência O Dia

Viaturas saíram em comboio da Cidade da Polícia em homenagem ao agente Paulo Vítor Silva HeitorÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 12/01/2026 14:18

Rio - Viaturas da Polícia Civil fizeram uma carreata, nesta segunda-feira (12), em homenagem ao comissário Paulo Vitor Silva Heitor, de 40 anos. O agente foi morto a tiros em uma tentativa de assalto , nas primeiras horas da madrugada de domingo (11), no Maracanã, Zona Norte. Os veículos da corporação seguiram em direção ao Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária, onde houve o sepultamento na tarde desta segunda (12).

fotogaleria

Os veículos da corporação deixaram a Cidade da Polícia, no Jacaré, Zona Norte, e o comboio seguiu para o cemitério. Confira abaixo. O corpo de Paulo Vitor começou a ser velado no local às 13h, onde familiares, amigos e colegas se despediram.

Em uma nota de pesar, o secretário de Estado de Polícia Civil, Felipe Curi, lembrou de ter atuado em operações ao lado da vítima e a descreveu como "exemplo" para toda a corporação. O agente era lotado na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

Polícia Civil faz carreata antes de sepultamento de comissário morto no Maracanã



Crédito: Érica Martin/Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/Umc7JBgQFy — Jornal O Dia (@jornalodia) January 12, 2026

O delegado também garantiu que a morte do agente, que era conhecido como "PV", terá uma "resposta à altura" . Duas câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos em uma motocicleta tentaram assaltar Paulo Vitor, às 2h59, na Rua Visconde de Itamarati. Nas imagens, a vítima aparece caminhando ao lado da mulher, após deixar um bar e, logo depois, dois bandidos, um deles vestindo um colete de mototáxi, se aproximam e abordam o casal. O criminoso que estava na garupa desce da moto mas, ao perceber que o policial leva a mão à cintura, atira e eles fogem.

O comissário acabou atingido por dois tiros e o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e já ouviu testemunhas. A especializada analisa imagens de câmeras de segurança da região e as diligências estão em andamento para identificar e capturar os criminosos.

Nesta segunda-feira (12), um homem compareceu na sede da especializada, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, junto com seu advogado, após circularem informações de seu envolvimento com o crime. No entanto, a corporação destacou que não houve confirmação da relação dele com o caso.

*Colaborou Érica Martin