Vazamento na Estrada da Pedra deixou moradores da região de Guaratiba sem águaReprodução/Redes Sociais

Publicado 12/01/2026 11:56

Rio - O abastecimento de água na região de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, começou a ser normalizado, nesta segunda-feira (12), dois dias após um grande vazamento na Estrada da Pedra . O fornecimento havia sido interrompido no sábado (10), quando uma obra da concessionária de gás atingiu uma tubulação. Nas redes sociais, moradores se queixaram do desabastecimento em meio às altas temperaturas na cidade

De acordo com a Rio+Saneamento, o reparo emergencial na tubulação atingida foi concluído na madrugada desta segunda. Inicialmente, o conserto estava previsto para acontecer no domingo (11), mas foi impedido pela queda de uma árvore na fiação elétrica da região. A Light precisou ser acionada e equipes da concessionário atuaram no local.

Ainda segundo a concessionária, o abastecimento de água está em processo gradual de normalização e os moradores devem fazer uso consciente de água e evitar atividades de grande consumo, até que o serviço seja concluído e o abastecimento restabelecido. A empresa informou que para atender a população, a operação reforçou a frota de caminhões-pipa. Os clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento, no telefone ou WhatsApp 0800 772 1025 e no site riomaissaneamento.com.br

O vazamento na Estrada da Pedra ocorreu na tarde do último sábado, quando a tubulação responsável pelo fornecimento à região de Guaratiba foi atingida, durante uma obra realizada por uma empresa terceirizada da Naturgy. "A Rio + Saneamento foi imediatamente acionada e o vazamento de água foi sanado no mesmo dia. A Naturgy lamenta o ocorrido e reforça seu compromisso de colaboração e atuação conjunta com as demais concessionárias."

