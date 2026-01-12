Advogada furtou mercadorias de supermercado na Zona Sul - Divulgação

Publicado 12/01/2026 16:33

Rio - A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva da advogada Bruna Xavier Kfuri, de 31 anos, que havia sido flagrada furtando três garrafas de bebidas alcoólicas de um supermercado. A decisão atendeu ao pedido do Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (NACAC/MPRJ).

De acordo com o Ministério Público, a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi feita para garantir a "ordem pública e a conveniência da instrução criminal". Na decisão, foi destacado que a conduta da advogada é habitual, uma vez que ela havia sido presa pelo mesmo crime poucos dias antes e colocada em liberdade provisória.



"Identifica este juízo que a custodiada passou nesta Central de Custódia há nove dias, tendo sido concedida liberdade provisória, inclusive com proibição de acesso e frequência ao estabelecimento comercial da vítima, retornando nesta data por conduta similar", diz um trecho da decisão que determinou a prisão preventiva.

A advogada já foi presa em flagrante seis vezes. Em outras quatro delas, ela tentou furtar estabelecimentos comerciais, como drogarias, lojas de material de construção e supermercados nos bairros do Flamengo e de Copacabana. Ela também já foi presa em Niterói, na Região Metropolitana, pelo crime de estelionato, após se hospedar em um hotel e apresentar um comprovante falso de pagamento via Pix.