Advogada furtou mercadorias de supermercado na Zona SulDivulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva da advogada Bruna Xavier Kfuri, de 31 anos, que havia sido flagrada furtando três garrafas de bebidas alcoólicas de um supermercado. A decisão atendeu ao pedido do Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (NACAC/MPRJ).
De acordo com o Ministério Público, a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi feita para garantir a "ordem pública e a conveniência da instrução criminal". Na decisão, foi destacado que a conduta da advogada é habitual, uma vez que ela havia sido presa pelo mesmo crime poucos dias antes e colocada em liberdade provisória.

"Identifica este juízo que a custodiada passou nesta Central de Custódia há nove dias, tendo sido concedida liberdade provisória, inclusive com proibição de acesso e frequência ao estabelecimento comercial da vítima, retornando nesta data por conduta similar", diz um trecho da decisão que determinou a prisão preventiva.
Relembre os casos

O primeiro caso aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado, quando Bruna foi presa em flagrante após furtar três garrafas de champanhe francês de um supermercado em Copacabana, na Zona Sul.  Em imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, foi registrado o momento em que a advogada colocou as garrafas, que eram avaliadas em até R$ 600, dentro da bolsa enquanto empurrava o carrinho de compras. Ela foi presa após a gerência acionar a polícia.

Na ocasião, a advogada apresentou uma identidade falsa e também foi autuada por falsidade ideológica. Segundo a Polícia Civil, ela possui inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ).

Oito dias após ser solta, Bruna tentou furtar quatro garrafas de champanhe importadas, da mesma marca do crime anterior, além de três garrafas de uísque, também importadas. As bebidas estavam avaliadas em quase R$ 4 mil. Para tentar disfarçar o furto, ela realizou uma compra de pequeno valor, no total de R$ 48. Ela foi autuada por furto qualificado. 

Histórico criminal
A advogada já foi presa em flagrante seis vezes. Em outras quatro delas, ela tentou furtar estabelecimentos comerciais, como drogarias, lojas de material de construção e supermercados nos bairros do Flamengo e de Copacabana. Ela também já foi presa em Niterói, na Região Metropolitana, pelo crime de estelionato, após se hospedar em um hotel e apresentar um comprovante falso de pagamento via Pix.