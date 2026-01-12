Advogada furtou mercadorias de supermercado na Zona SulDivulgação
"Identifica este juízo que a custodiada passou nesta Central de Custódia há nove dias, tendo sido concedida liberdade provisória, inclusive com proibição de acesso e frequência ao estabelecimento comercial da vítima, retornando nesta data por conduta similar", diz um trecho da decisão que determinou a prisão preventiva.
O primeiro caso aconteceu no dia 30 de dezembro do ano passado, quando Bruna foi presa em flagrante após furtar três garrafas de champanhe francês de um supermercado em Copacabana, na Zona Sul. Em imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, foi registrado o momento em que a advogada colocou as garrafas, que eram avaliadas em até R$ 600, dentro da bolsa enquanto empurrava o carrinho de compras. Ela foi presa após a gerência acionar a polícia.
Na ocasião, a advogada apresentou uma identidade falsa e também foi autuada por falsidade ideológica. Segundo a Polícia Civil, ela possui inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ).
Oito dias após ser solta, Bruna tentou furtar quatro garrafas de champanhe importadas, da mesma marca do crime anterior, além de três garrafas de uísque, também importadas. As bebidas estavam avaliadas em quase R$ 4 mil. Para tentar disfarçar o furto, ela realizou uma compra de pequeno valor, no total de R$ 48. Ela foi autuada por furto qualificado.
Histórico criminal
