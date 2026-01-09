Advogada furtou mercadorias de supermercado na Zona Sul - Divulgação

Publicado 09/01/2026 08:33

Diante de uma nova suspeita, funcionários da loja acionaram equipes da 14ªDP (Leblon) e 12ªDP (Copacabana), que imediatamente foram até o local.Desta vez, a advogada havia levado quatro garrafas de champanhe importadas, da mesma marca do crime anterior e mais três de whisky, também importados. Ela ainda tentou ocultar o furto das bebidas, avaliadas em quase R$ 4 mil, ao realizar uma pequena compra no valor de R$ 48.Bruna foi autuada por crime de furto qualificado. Essa é sua sexta prisão em flagrante. Em outras quatro ocasiões, ela tentou furtar estabelecimentos comerciais, drogarias, lojas de material de construção e supermercados no Flamengo e em Copacabana, além de já ter sido presa em Niterói, na Região Metropolitana pelo crime de estelionato, após se hospedar em hotel e efetuar o pagamento com falso comprovante de pix.Com mais esse flagrante, o delegado Ângelo Lages, da 12ªDP, informou que irá pedir pela prisão preventiva da advogada."Ela demonstra claramente que não tem condições de ficar em liberdade, acabou de ser posta em liberdade e já voltou a delinquir", disse.A Polícia Civil prossegue com as investigações para apurar o possível receptador das mercadorias furtadas, pois ela teria dito que revendia as bebidas pela metade do preço.