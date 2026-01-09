Advogada furtou mercadorias de supermercado na Zona SulDivulgação
A investigada já havia sido presa em 30 de dezembro de 2025, sendo liberada no último dia 1º após audiência de custódia. Na ocasião, ela havia furtado três garrafas de champanhe francês de um estabelecimento em Copacabana. O produto pode ser encontrado por até R$ 600 na internet.
Diante de uma nova suspeita, funcionários da loja acionaram equipes da 14ªDP (Leblon) e 12ªDP (Copacabana), que imediatamente foram até o local.
Desta vez, a advogada havia levado quatro garrafas de champanhe importadas, da mesma marca do crime anterior e mais três de whisky, também importados. Ela ainda tentou ocultar o furto das bebidas, avaliadas em quase R$ 4 mil, ao realizar uma pequena compra no valor de R$ 48.
Bruna foi autuada por crime de furto qualificado. Essa é sua sexta prisão em flagrante. Em outras quatro ocasiões, ela tentou furtar estabelecimentos comerciais, drogarias, lojas de material de construção e supermercados no Flamengo e em Copacabana, além de já ter sido presa em Niterói, na Região Metropolitana pelo crime de estelionato, após se hospedar em hotel e efetuar o pagamento com falso comprovante de pix.
Com mais esse flagrante, o delegado Ângelo Lages, da 12ªDP, informou que irá pedir pela prisão preventiva da advogada.
"Ela demonstra claramente que não tem condições de ficar em liberdade, acabou de ser posta em liberdade e já voltou a delinquir", disse.
A Polícia Civil prossegue com as investigações para apurar o possível receptador das mercadorias furtadas, pois ela teria dito que revendia as bebidas pela metade do preço.
