Equipe da Light trabalham na região do Leme e Copacabana desde sábado - Arquivo/Érica martin/Agência O Dia

Equipe da Light trabalham na região do Leme e Copacabana desde sábadoArquivo/Érica martin/Agência O Dia

Publicado 07/01/2026 09:04 | Atualizado 07/01/2026 16:40

Ao DIA, moradores e trabalhadores da região contam que a energia voltou apenas depois da instalação de geradores, que fazem muito barulho. Segundo o cabeleireiro Ari Rodrigues, 38 anos, a incerteza com a permanência da luz gera preocupação.



"O barulho está bem forte, estamos ainda sobre geradores. Ainda não normalizou, o gerador está alimentando o salão, o prédio e outras lojas. Tá gerando muito desconforto, a gente não sabe que horas isso vai cair ou não e a gente fica meio indeciso aqui no trabalho porque precisamos de luz, secador e ar-condicionado, que não dá pra ficar sem", explicou.



Segundo a companhia, até sábado (10), 20% dos 60 geradores instalados no Leme serão retirados e a desmobilização dos demais será gradativa, conforme o avanço do trabalho de renovação da rede.



A empresa reforça ainda que a medida, que custará R$ 12 milhões, se faz necessária diante da relevância dos danos causados ao sistema após a sobrecarga provocada por furtos de cabos.



O sistema foi afetado em 3,5 quilômetros de cabos de cobre que serão integralmente substituídos. O novo cabeamento será de alumínio, com baixo valor no mercado ilegal.



As equipes técnicas da companhia seguirão atuando de forma ininterrupta na região para garantir a segurança, confiabilidade e continuidade do fornecimento de energia à população.



Em nota, a Light lamentou os transtornos e reforçou que permanece à disposição dos moradores para atendimento de pedidos de ressarcimento, que podem ser realizados pelo portal de serviços (agenciavirtual.light.com.br), pelo Call Center 0800 021 0196, pela agência móvel no Leme, localizada na Praça Almirante Júlio de Noronha, com atendimento das 9h30 às 17h, e também pela agência comercial em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, 96, loja A.

Transtornos



Moradores e comerciantes da região estavam com o fornecimento interrompido desde a tarde do último sábado (3), depois que um furto de cabos provocou danos à rede elétrica. A Defensoria Pública do Rio (DPRJ) chegou a ajuizar uma ação determinando a retomada imediata do abastecimento e o Procon Carioca notificou a concessionária responsável pelo serviço.

De acordo com a Light, a falta de energia ocorreu por sobrecarga no sistema, depois de um furto de cabos da rede subterrânea. A concessionária informou que para recomposição da rede, foram mobilizados cerca de 100 profissionais, que atuaram 24 horas por dia. Para minimizar os impactos sofridos pela população que vive e trabalha nos bairros durante o trabalho das equipes, a empresa instalou 62 geradores em diferentes pontos de Copacabana e Leme, o que permitiu o restabelecimento do fornecimento de energia nesta terça-feira (6).