Alunos vencedores da Olimpíada de Matemática vão viajar para os Estados Unidos - Beth Santos / Prefeitura do Rio

Alunos vencedores da Olimpíada de Matemática vão viajar para os Estados UnidosBeth Santos / Prefeitura do Rio

Publicado 07/01/2026 12:55 | Atualizado 07/01/2026 12:57

Rio – Os 44 alunos da rede municipal vencedores da Olimpíada Carioca de Matemática (OCM) receberam, nesta quarta-feira (7), os kits de viagem que utilizarão na ida aos Estados Unidos. O grupo vai embarcar no dia 17 de janeiro com destino a Orlando, na Flórida, onde visitará os parques da Disney e a Nasa, a emblemática agência espacial americana.



A entrega ocorreu no Parque Glória Maria (antigo Parque das Ruínas), em Santa Teresa, Zona Sul.



Os kits incluem camisas térmicas, camisetas, casacos, meias, tênis, mala, mochila e squeeze. No kit destinado às meninas, também foram incluídos absorventes doados pelo programa Livres para Estudar.



"Estamos falando de crianças de todos os cantos da cidade do Rio, das favelas da Zona Oeste, do subúrbio carioca, da Zona Sul, da região central, que estudaram e ganharam a viagem por meio do conhecimento", comentou o secretário municipal de Educação Renan Ferreirinha, que também esteve presente na celebração.



A cerimônia também contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, que comentou sobre a iniciativa.



“A nossa olimpíada da matemática só é menor no Brasil do que a olimpíada nacional, isso mostra o sucesso de ambas e como é capaz de mobilizar os nossos alunos com algo que é muito importante. Aqui estão os que venceram e que vão servir de inspiração para os demais estudantes”, disse ele.

fotogaleria

Relato dos alunos



Para a estudante Laura Lima de Oliveira, 12 anos, moradora da comunidade Ponto Chic, em Padre Miguel, que estudou durante as férias e nos finais de semana, a viagem já estava "garantida".



“Estou com uma expectativa bem alta para essa viagem. Eu esperava ganhar porque estudei muito. Já tinha participado outras vezes da olimpíada, mas essa foi a primeira vez que ganhei. Eu sempre estudei muito e isso me aproximou da matemática", comentou Laura, aluna da Escola Municipal Roberto Simonsen, em Padre Miguel.



Já para o aluno Miguel Rogério, 13 anos, primeiro colocado no estado do Rio e 71º nacional na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) em 2025, os parques da Disney não serão novidade.



“Estou com uma expectativa alta para essa viagem. Espero ir nos brinquedos que não consegui ir no ano passado por causa das filas. Acredito que será melhor do que em 2025. A matemática é a minha matéria favorita, acho que farei faculdade de engenharia”, declarou Miguel, que estuda da Escola Municipal José do Patrocínio, em Irajá.



A OCM é voltada a estudantes do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal, e busca estimular a aprendizagem em matemática através da competição saudável. Em cinco edições, 264 estudantes foram premiados com a viagem, e o evento já soma mais de 1,6 milhão de inscrições.