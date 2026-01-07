Após prisão pela 15ª DP, bandidos foram levados à DRF, onde são alvos de procedimentos - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 07/01/2026 10:17

Rio - A Polícia Civil prendeu dois criminosos em flagrante, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, por envolvimento em roubos de caminhonetes. Os criminosos faziam parte de uma quadrilha que levava os veículos para a comunidade da Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte, onde eram trocados por armas e drogas para financiar a facção criminosa que controla a região.

A prisão dos bandidos aconteceu na segunda-feira (5), após dados de inteligência indicarem que a quadrilha atuaria na Barra. No local, os agentes suspeitaram do comportamento de dois homens próximos a um carro estacionado na Avenida Lúcio Costa. Os policiais então abordaram e identificaram dupla e com eles foi apreendido um decodificador de chaves, usado para abrir e acionar a ignição de veículos tipo caminhonete, além de três celulares e ferramentas.

Segundo as investigações, um dos presos era responsável por fazer o mapeamento prévio dos automóveis, enquanto o outro abria e acionava os veículos. Já um terceiro envolvido vigiava o entorno dos locais onde os crimes ocorriam, para alertar sobre a chegada dos policiais. Os dois homens foram levados inicialmente para a 15ª DP (Gávea), onde prestaram depoimento, e depois encaminhados para esclerecimentos na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), onde são alvos de procedimentos em andamento.

As prisões fizeram parte da segunda fase da Operação Torniquete, contra roubo, furto e receptação de cargas e de veículos que financiam as atividades das facções criminosas, disputas territoriais e pagamentos a familiares de faccionados, presos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, houve mais de 740 presos e cerca de R$ 45 milhões em cargas e automóveis recuperados. As ações já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.

De acordo com as investigações, os criminosos agiam em grupo e com veículos para circular pelas áreas de interesse e monitorar as caminhonetes antes dos crimes. Os furtos ocorriam com uso de dispositivos eletrônicos de alta tecnologia, como decodificadores e emuladores de chave comprados pela internet, que permitiam a abertura e roubo dos automóveis em pouco tempo.

Os veículos eram encaminhados para favelas e clonados e, em seguida, levados ao Paraguai, onde serviam de moeda de troca por armas e drogas ou desmontados para alimentar o mercado paralelo de peças. Os agentes identificaram que a própria facção treinava os bandidos, com "cursos" de abertura e acionamento das caminhonetes, bem como aluguel de decodificadores de chave. A Polícia Civil aponta que o crime é mais um meio de retorno financeiro para as comunidades, nesta caso a Nova Holanda, controlada pelo Comando Vermelho.



