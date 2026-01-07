Na ocorrência, foram apreendidos dois fuzis, uma granada, e carregadores - Divulgação / PMERJ

Publicado 07/01/2026 10:02

Rio - Quatro suspeitos foram mortos na madrugada desta quarta-feira (7), em confronto com policiais do 39º BPM, na comunidade Gogó da Ema, no bairro do Bom Pastor, em Belford Roxo, Baixada Fluminense.

Após intensa troca de tiros com o Grupamento de Ações Táticas da unidade, os homens morreram ainda no local. Segundo a corporação, eles eram ligados ao Comando Vermelho (CV) e participavam de uma disputa territorial que acontecia no Gogó.

Na ocorrência, foram apreendidos dois fuzis, uma granada, e carregadores.

O caso foi encaminhado à 54ª DP (Belford Roxo).