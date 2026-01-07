Policiais encontraram construção de um resort do Peixão no Buraco do Boi, em Nova Iguaçu - Reprodução

Policiais encontraram construção de um resort do Peixão no Buraco do Boi, em Nova IguaçuReprodução

Publicado 07/01/2026 09:18

Rio - A Polícia Civil encontrou, na manhã desta quarta-feira (7), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um resort em construção do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do Terceiro Comando Puro (TCP). Agentes realizaram operação na localidade conhecida como Buraco do Boi. Três homens foram presos.

Segundo a corporação, o foco da ação era combater facções que atuam na região, envolvidas com tráfico de drogas, roubos de cargas e de veículos. As equipes tentaram capturar o criminoso conhecido como CB, líder do tráfico do Buraco do Boi e um dos braços direitos de Peixão.

Durante as buscas, os agentes encontraram três homens escondidos em uma área de mata, em posse de um fuzil. Ainda na localidade, as equipes descobriram uma área em construção usada como espaço de lazer, com churrasqueira e piscina.

O espaço ostentava pichações com a expressão "Exército de Israel" e a Estrela de Davi, símbolo religioso apropriado pelos criminosos para representar o grupo ligado a Peixão. O local será demolido.

A operação foi realizada pela Força-Tarefa Cerco Total, composta pelas delegacias especializadas da Baixada Fluminense, como a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), a Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF).

A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, crimes que financiam as atividades de facções, disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, desde setembro de 2024, já são mais de 740 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em quase R$ 45 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.

Quem é Peixão?

Considerado um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, Alvinho ou Aarão, possui uma extensa ficha criminal e chama a atenção das autoridades por práticas incomuns no mundo do tráfico.

Em dezembro de 2025, familiares do traficante foram detidos enquanto tentavam seguir para a Bolívia. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-262, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Estavam no carro a mulher, três filhos e um sobrinho de Peixão.

O líder do Terceiro Comando Puro (TCP) está na mira das polícias Civil e Militar há pelo menos 12 anos, quando iniciou uma política de expansionismo violento para tomar territórios do Comando Vermelho (CV).

Adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi, o traficante é conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana e costuma expulsar esses moradores de suas áreas de influência, além de determinar a invasão e depredação de centros religiosos.



A religiosidade dele é tamanha que ele se autointitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. O próprio Complexo de Israel seria uma referência à Terra Prometida.