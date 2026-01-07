Com céu nublado, Rio tem previsão de pancadas de chuva nesta quarta-feira (7) - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 07/01/2026 11:30

Rio - A cidade do Rio tem previsão de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde desta quarta-feira (7), de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). Segundo o Alerta Rio, áreas de instabilidade associadas a uma frente fria vão influenciar o tempo, deixando o céu com nebulosidade variada.

As temperaturas seguem em elevação, com mínima 23°C e máxima prevista de 33°C. Os ventos variam de fracos a moderados.

O cenário de instabilidade se repete na quinta-feira (8), com previsão de chuva fraca isolada à tarde e à noite. O céu ficará parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados. As temperaturas ficarão entre 20°C de mínima e 35°C de máxima.



Já na sexta-feira (9), o tempo melhora e não há previsão de chuva. O céu permanecerá parcialmente nublado, com ventos seguem fracos a moderados. A mínima será de 21°C e a máxima, de 36°C.



Mesmo com o céu parcialmente nublado, não há previsão de chuva também para o sábado (10). Os ventos vão variar de moderados a fortes e as temperaturas oscilarão entre 19°C de mínima e 36°C de máxima.



No domingo (11), o tempo seguirá firme, com céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. Os ventos permanecem moderados e as temperaturas continuarão elevadas, com mínima de 20°C e máxima de 37°C.





