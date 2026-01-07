Entregadores de aplicativos não são obrigados a subirem até os apartamentos em entregas de pequeno porte - Divulgação/iFood News

Entregadores de aplicativos não são obrigados a subirem até os apartamentos em entregas de pequeno porteDivulgação/iFood News

Publicado 07/01/2026 10:37

Rio – O prefeito Eduardo Paes sancionou, nesta quarta-feira (7), uma lei que proíbe moradores de condomínios de exigir que entregadores de aplicativos subam até a porta do apartamento em casos de entregas de pequeno porte. A medida vale para pedidos como refeições, compras de supermercado e pacotes leves que possam ser transportados por uma única pessoa.

Nessas situações, os clientes devem retirar a compra na portaria ou em local previamente definido pelo condomínio. A iniciativa busca organizar a prestação do serviço e proteger os profissionais de entrega, estabelecendo responsabilidades entre consumidores, condomínios e plataformas digitais.

A norma, no entanto, prevê exceções. Quando se trata de mercadorias de médio ou grande porte, como eletrodomésticos, móveis ou itens volumosos, o profissional deverá levar a encomenda até a porta da unidade, desde que respeite as regras e os horários fixados pelo condomínio. O mesmo vale para pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida, que têm o direito de receber o pedido no apartamento sem custo adicional.

Caso o entregador se recuse, sem justificativa, a realizar a entrega nessas situações, o descumprimento poderá resultar na suspensão temporária do cadastro do profissional na plataforma.

A legislação também estabelece deveres aos condomínios, que devem comunicar os residentes sobre as novas regras e atuar para evitar episódios de hostilidade, constrangimento ou violência contra trabalhadores de aplicativos. Já as plataformas de entrega ficam obrigadas a informar, de forma clara e antes da conclusão da compra, como o serviço será realizado.

A lei já está em vigor e ainda deverá ser regulamentada para definir critérios de fiscalização e eventuais penalidades em caso de descumprimento.