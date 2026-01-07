Bombeiros encontraram um corpo na altura do posto 3 da praia de Copacabana - Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 07/01/2026 09:37

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros do 11º GBM (Vila Isabel) encontraram o corpo do adolescente de 14 anos que sumiu no mar , na tarde desta terça-feira (6), na altura do posto 3 da Praia de Copacabana, Zona Sul, próximo ao Copacabana Palace. A remoção foi feita por volta de meio-dia.

O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o corpo encontrado é de Luiz Gabriel de Souza Silva, desaparecido desde o dia 31 de dezembro. O corpo permanece no local e aguarda a retirada pelos familiares.

O jovem sumiu na noite da virada do ano na altura do Posto 2 de Copacabana. De acordo com testemunhas, ele estava brincando com uma prancha infantil próximo à faixa de areia quando foi atingido por uma forte onda e, desde então, não foi mais visto.

As buscas pelo adolescente envolveram mergulhadores, equipes em moto aquáticas, drones e aeronave.