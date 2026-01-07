Bombeiros encontraram um corpo na altura do posto 3 da praia de CopacabanaÉrica Martin / Arquivo O Dia
Bombeiros encontram corpo de menino desaparecido na Praia de Copacabana
A identidade do adolescente foi confirmada pelo IML
Justiça do RJ decreta prisão preventiva de ex-CEO do Hurb, preso no CE
João Rangel foi detido com documento falso e tornozeleira desligada
Associação de hospitais do Rio decide por descredenciar unidades da Unimed Ferj
Justificativa é falta de pagamento à rede hospitalar; operadora nega
Redução no Sistema Guandu afeta abastecimento de água no Rio e na Baixada Fluminense
Sistema teve queda significativa de capacidade nesta quarta-feira, e ainda não há prazo para normalização
Mulher morta em tiroteio em Duque de Caxias era professora da rede estadual na Baixada
Silvânia da Silva Guimarães deixou um filho de 17 anos
Crea-RJ recebeu denúncias de obras no Shopping Tijuca antes do incêndio no subsolo
Entre os casos está a abertura de um protocolo sobre um princípio de incêndio registrado no centro comercial em dezembro de 2024
Mulher é presa por vender medicamentos para emagrecimento sem autorização da Anvisa
Os produtos irregulares já vinham sendo comercializados por Patrícia da Silva nas redes sociais
