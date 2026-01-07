Light precisou instalar geradores como medida paliativa durante o apagão prolongado em Copacabana e no Leme - Érica martin/Agência O Dia

Light precisou instalar geradores como medida paliativa durante o apagão prolongado em Copacabana e no LemeÉrica martin/Agência O Dia

Publicado 07/01/2026 06:24 | Atualizado 07/01/2026 07:49

Rio - O Procon Carioca comunicou que multou a Light em R$ 3.011.832 por causa do recente apagão prolongado no Leme e em Copacabana, na Zona Sul. O serviço para moradores e comerciantes da região foi interrompido na tarde do último sábado (3) e plenamente restabelecido somente na manhã desta terça (6) , com apoio de geradores, o que, claro, gerou uma série de transtornos.

Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, responsável pelo Procon Carioca, a penalização se deu após a empresa não apresentar defesa prévia dentro do prazo estabelecido pelo órgão. A notificação ocorreu nesta segunda (5) , quando foram solicitados esclarecimentos sobre a interrupção do serviço; um cronograma de restabelecimento; e um plano de ação e compensação aos consumidores afetados.

João Pires, secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, afirmou que a multa é resultado não só do apagão, mas da maneira com a qual a Light conduziu o caso: “A Light foi notificada, teve prazo para se manifestar e não apresentou defesa prévia. Essa omissão, diante de um apagão prolongado que causou prejuízos reais à população, é grave e inaceitável”.

Procurada, a Light informou que a energia está restabelecida nas regiões do Leme e de Copacabana, após furto de cabos da rede subterrânea. Já em relação à notificação do PROCON, a empresa ressaltou apenas que irá responder os questionamentos do referido Órgão.

Transtornos

Ao DIA, moradores relataram que não conseguiram sair de casa durante o apagão, já que os elevadores dos prédios não funcionavam e chegaram a precisar de ajuda de familiares para se alimentar. Comerciantes da região também contaram que precisaram desmarcar com clientes, enquanto lojistas ficaram impossibilitados de abrir os estabelecimentos e fazer vendas.

"A situação foi muito tensa, pois estamos no verão e em alta temporada. Devido à falta de energia e a demora em ela ser restabelecida, condomínios ficaram sem água para higiene pessoal e para hidratação. A situação só não foi pior, pois ocorreu num fim de semana. Copacabana sofreu uma situação semelhante na região das ruas Santa Clara, Figueiredo de Magalhães e Barata Ribeiro, em fevereiro de 2025. Agora, imagina se isso tivesse ocorrido alguns dias atrás, no Réveillon? Isso sem falar nos possíveis prejuízos econômicos", declarou o presidente da Sociedade Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães.

A falta de energia também afetou o fornecimento de água nos bairros e equipes da Águas do Rio acompanharam a retomada da operação. Nesta terça, de acordo com a concessionária, o abastecimento de água está normalizado em Copacabana e no Leme. Já no Chapéu-Mangueira, Babilônia e Ladeira Ary Barroso, os sistemas de bombeamento impactados pela falta de energia estão operando normalmente e o abastecimento nas comunidades está em recuperação gradativa.

Sobre o apagão estendido, a Light explicou que houve sobrecarga no sistema, depois de um furto de cabos da rede subterrânea. Segundo a concessionária, cerca de 100 profissionais atuaram 24 horas por dia para a retomada do serviço. Para minimizar os impactos sofridos pela população que vive e trabalha nos bairros durante o trabalho das equipes, a empresa instalou 62 geradores em diferentes pontos.

A Light afirmou ainda que segue à disposição para atendimento de pedidos de ressarcimento, que podem ser realizados pelo portal de serviços, no site agenciavirtual.light.com.br ; pelo Call Center 0800 021 0196; pela agência móvel no Leme, localizada na Praça Almirante Júlio de Noronha, com atendimento das 9h30 às 17h; e pela agência comercial em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, 96, loja A.

Já o Procon Carioca orienta que consumidores afetados devem registrar protocolos de atendimento junto à concessionária e, para ressarcimento em casos de prejuízos, reunir provas, tais como alimentos perdidos e notas fiscais de gastos extras.

Denúncias podem ser realizadas pelo site proconcarioca.prefeitura.rio ; nas redes sociais @proconcariocaoficial; na central 1746; ou presencialmente nos seguintes endereços:

- Rua Aristides Lobo, 71 - Rio Comprido (sede principal)

- Rocinha, Taquara, Ilha do Governador, São Cristóvão e Bangu (Salas do Consumidor Carioca)