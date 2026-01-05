Geradores fornecem energia para prédios da região até que fornecimento seja restabelecido - Érica Martin/Agência O Dia

05/01/2026

Rio - O Procon Carioca notificou nesta segunda-feira (5) a Light pela interrupção do fornecimento de energia na região do Leme e Copacabana, na Zona Sul, por mais de 48 horas . De acordo com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, a empresa terá 24 horas, sob pena de multa, para apresentar esclarecimentos detalhados a respeito do apagão, além de um plano de ação e compensação aos prejudicados.

O órgão exige ressarcimento por perdas de alimentos, danos a eletrodomésticos e abatimento proporcional nas faturas de energia. Denúncias de diversos moradores apontaram falha grave na prestação do serviço, comunicação inadequada, falta de cronograma de resolução e ausência de medidas para mitigar os prejuízos.

"O abastecimento de energia elétrica é um serviço essencial e não pode ser interrompido por mais de 48 horas sem explicações claras, sem planejamento e sem respeito ao consumidor. A Light precisa assumir sua responsabilidade, prestar informações transparentes e compensar integralmente a população pelos prejuízos causados. O Procon Carioca vai atuar com rigor para garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados", disse o secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, João Pires.

falta energia teve início por volta das 13h do sábado (5) , e o caso passou a ser acompanhado pela Defensoria Pública do Rio (DPRJ) na manhã de domingo (4), quando moradores relataram a interrupção total do fornecimento. Segundo a DPRJ, após contato do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) com a Light, a previsão era de que o serviço seria totalmente restabelecido até as 12h de domingo. No entanto, os prejudicados continuaram sem eletricidade após o horário indicado.

Mesmo com o novo prazo, até as 11h da manhã desta segunda, o serviço não havia sido completamente restabelecido. Por meio de nota, a concessionária garantiu que o fornecimento de energia já foi restabelecido e que atua apenas "em casos pontuais". Para minimizar os impactos, a Light instalou geradores na região conforme critérios técnicos e operacionais.

Procurada, a empresa informou que o apagão foi provocado por furtos de cabos da rede subterrânea. Segundo a concessionária, em 2025, foram registradas 353 ocorrências de furto de cabos em Copacabana. No Leme, foram registrados 11 furtos, com cerca de 8,4 km de rede subtraída e prejuízo estimado em R$ 728 mil.

O Procon Carioca rebateu que a Polícia Militar informou não ter sido acionada para ocorrências de furto de cabos na região, levantando questionamentos sobre a gestão da segurança da infraestrutura elétrica e a comunicação da empresa com os órgãos públicos.

A falta de energia também afetou o abastecimento de água nos bairros e, de acordo com a Águas do Rio, equipes estão acompanhando a retomada da operação do sistema de abastecimento.

A Light ainda não se manifestou sobre a notificação da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. A pasta disponibiliza um canal exclusivo no site do órgão para denúncias de falta de energia elétrica, por meio do qual os consumidores podem registrar ocorrências. Os meios de contato são:

- Redes sociais: @proconcariocaoficial;

- Canal 1746;

- Sede principal do órgão: Rua Aristides Lobo, 71, Rio Comprido;

- Salas do Consumidor Carioca (Rocinha, Taquara, Ilha do Governador, São Cristóvão e Bangu).