Alex Sandro Geraldo da Silva Monteiro foi preso por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) - Reprodução

Publicado 05/01/2026 14:45

Rio - Alex Sandro Geraldo da Silva Monteiro foi preso em flagrante por policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) por atuar como falso guardador de veículos próximo a um restaurante na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

Os agentes foram informados sobre a situação por um motorista, que afirmou ter sido coagido a pagar para estacionar o veículo em uma via pública. As investigações apontaram que Alex exigia pagamentos por meio de graves ameaças e chegou a danificar o automóvel de uma vítima que se recusou a pagar. O caso aconteceu na tarde de domingo (4).

Os agentes autuaram Alex em flagrante por extorsão, dano qualificado e calúnia contra funcionários público.

O delegado Felipe Santoro, titular da 37ª DP (Ilha do Governador), disse que Alex já havia sido autuado diversas vezes por contravenção de exercício ilegal da profissão, mas assinava um termo de compromisso e era liberado por se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Ele também tem anotações por furto, roubo, exercício ilegal da profissão, desacato e constrangimento ilegal.

"Muitas vítimas deixavam de formalizar ocorrência por medo de represálias, em razão do comportamento violento do indivíduo e de seu histórico criminal. Por isso, é importante nesses casos que a vítima registre a ocorrência para que possamos efetuar a prisão e retirá-lo das ruas", afirmou Santoro.