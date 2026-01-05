Blindado da Polícia Militar no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do RioReprodução/Redes sociais
Ainda de acordo com o batalhão, os feridos chegaram a ser socorridos para o Hospital Carlos Chagas (HCC), mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Durante a ação, a polícia apreendeu dois fuzis, uma pistola, drogas ainda a serem contabilizadas e um rádio transmissor. O material recolhido e o suspeito detido seguiram para a 39ª DP (Pavuna), onde a ocorrência foi registrada.
Rotina de medo continua em 2026
Moradores do Complexo da Pedreira, área dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), convivem há anos com uma rotina de violência provocada pela disputa territorial com traficantes do Complexo do Chapadão, controlado pelo Comando Vermelho (CV). Em outubro do ano passado, mais um episódio da guerra entre facções terminou com a morte de Marli Macedo, de 60 anos, e Elison Nascimento, também de 60, atingidos por disparos de arma.
Diante do cenário de violência, as comunidades têm sido alvo de operações da Polícia Militar para conter a movimentação de criminosos que tentam invadir áreas rivais e praticar roubos de veículos. A escalada da violência na região levou, inclusive, ao fechamento da UPA de Costa Barros por quase um mês. Os atendimentos foram suspensos no fim de setembro, após criminosos invadirem a unidade em busca de rivais, sequestrarem pacientes e ameaçarem funcionários.
