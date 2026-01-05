Blindado da Polícia Militar no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 05/01/2026 17:06

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos deixou dois suspeitos mortos e um preso na tarde desta segunda-feira (5), no Complexo da Pedreira, na Zona Norte. Moradores relatam clima de tensão na comunidade, que conta com a presença de veículos blindados da Polícia Militar na localidade.