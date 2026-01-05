Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no RioÉrica Martin/Agência O Dia

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Nem mesmo o mar revolto e o tempo nublado inibiram cariocas e turistas de darem uma passadinha pela orla do Rio na primeira segunda-feira do ano. A Praia do Leme, na Zona Sul, registrou boa movimentação, principalmente no calçadão. A reportagem de O DIA flagrou, nesta segunda-feira (5), pessoas andando de bicicleta e praticando outras atividades físicas na orla.
Veja as fotos:
fotogaleria
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Queda de temperatura e ressaca ainda influenciam movimento na orla do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (05). - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (05). - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Ressaca perde força e orla do Rio atrai cariocas e turistas - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolvo na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Ressaca perde força e orla do Rio atrai cariocas e turistas - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolvo na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (05) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolvo na Praia do Leme, Zona Sul do Rio, na tarde desta segunda-feira (5) - érica Martin
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro, na tarde desta segunda-feira (05) - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Ressaca perde força e orla do Rio atrai cariocas e turistas - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Na areia, alguns se aventuravam a assistir às ondas batendo, sentados em cangas e até usando casacos, aproveitando o clima mais ameno. Houve também quem arriscasse uma partida de futevôlei. Ainda há muitos turistas na cidade maravilhosa, aproveitando as férias ou o fim do recesso. A capital atraiu neste ano visitantes do mundo inteiro para o maior réveillon do mundo. Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o Rio de Janeiro registrou um aumento de 10,7% nas reservas de passagens aéreas para o fim do ano, com 67.506 bilhetes emitidos, em comparação com o mesmo período de 2024.

Desde as 15h de sábado (3), a orla do Rio esteve sob aviso de ressaca. O alerta foi encerrado às 6h desta segunda-feira, mas ainda é possível observar vestígios de ondas mais fortes. Às 20h15, o COR-Rio informou que o município do Rio retornou ao estágio 1 devido à ausência de previsão de chuva moderada para as próximas horas.

Primeira massa de ar frio do ano a caminho

A primeira massa de ar frio de origem polar de 2026 está provocando queda nas temperaturas e trazendo alívio do calor neste início de semana. Segundo a Climatempo, o fenômeno não tem grande intensidade, mas é suficiente para reduzir o calor registrado nos primeiros dias do ano.

No Rio de Janeiro, incluindo a capital, a queda de temperatura ocorre de forma moderada, contribuindo para a diminuição da sensação térmica, sem previsão de frio intenso.

Na terça-feira (6), o tempo permanece instável, com previsão de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos estarão moderados. Já na quarta e na quinta-feira (7 e 8), devido à atuação de áreas de instabilidade, há previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Os ventos variam de fracos a moderados, e as temperaturas tendem a subir.

Na sexta-feira (9), o céu ficará parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a noite.