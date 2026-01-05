Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no Rio - Érica Martin/Agência O Dia

Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no RioÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 05/01/2026 16:12

Rio - Nem mesmo o mar revolto e o tempo nublado inibiram cariocas e turistas de darem uma passadinha pela orla do Rio na primeira segunda-feira do ano. A Praia do Leme, na Zona Sul, registrou boa movimentação, principalmente no calçadão. A reportagem de O DIA flagrou, nesta segunda-feira (5), pessoas andando de bicicleta e praticando outras atividades físicas na orla.

