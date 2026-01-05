Mar revolto, clima ameno e queda de temperatura marcam início da semana no RioÉrica Martin/Agência O Dia
Desde as 15h de sábado (3), a orla do Rio esteve sob aviso de ressaca. O alerta foi encerrado às 6h desta segunda-feira, mas ainda é possível observar vestígios de ondas mais fortes. Às 20h15, o COR-Rio informou que o município do Rio retornou ao estágio 1 devido à ausência de previsão de chuva moderada para as próximas horas.
Primeira massa de ar frio do ano a caminho
A primeira massa de ar frio de origem polar de 2026 está provocando queda nas temperaturas e trazendo alívio do calor neste início de semana. Segundo a Climatempo, o fenômeno não tem grande intensidade, mas é suficiente para reduzir o calor registrado nos primeiros dias do ano.
No Rio de Janeiro, incluindo a capital, a queda de temperatura ocorre de forma moderada, contribuindo para a diminuição da sensação térmica, sem previsão de frio intenso.
Na terça-feira (6), o tempo permanece instável, com previsão de chuva fraca e isolada durante a madrugada e a manhã. Os ventos estarão moderados. Já na quarta e na quinta-feira (7 e 8), devido à atuação de áreas de instabilidade, há previsão de pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Os ventos variam de fracos a moderados, e as temperaturas tendem a subir.
Na sexta-feira (9), o céu ficará parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a noite.
