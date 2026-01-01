Réveillon em Copacabana promete ser uma das principais atrações da cidadePedro Teixeira / Arquivo O Dia

Alexia Gomes
Atração de visitantes do mundo inteiro, o Réveillon carioca impulsiona a economia e fortalece o turismo local. Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o Rio de Janeiro registrou um aumento de 10,7% nas reservas de passagens aéreas para o fim do ano, com 67.506 bilhetes emitidos, em comparação com o mesmo período de 2024.
A procura pela virada do ano carioca também foi impulsionada pelo público internacional. Entre as principais origens dos visitantes estão, respectivamente: Argentina, Estados Unidos, Chile, França, Itália, Portugal, Reino Unido e Alemanha.
Ainda de acordo com a Embratur, o ticket médio dos turistas internacionais no Brasil é de US$ 175 por dia, o que equivale a aproximadamente R$ 967, considerando a cotação atual.
“Os norte-americanos lideram com um gasto médio diário de US$ 308,21; Portugueses tem gasto médio diário de US$ 166,02; Chilenos, US$ 155,52; Argentinos, US$ 138,66 e uruguaios gastam, em média, US$ 114,73, por dia”, afirma o Instituto em nota.
As informações foram disponibilizadas pela Embratur ao jornal O DIA e consideram o período de 21 de dezembro a 4 de janeiro. Os dados foram coletados até o dia 4 de dezembro.
O presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), celebra a projeção do evento. “A cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida do Brasil no mundo, então esse crescimento de turistas internacionais para o Rio, de alguma maneira, acompanha um crescimento do Brasil.”
“O Rio é uma cidade muito encantadora, muito rica culturalmente: o sol e a praia. Mas nós conseguimos diversificar a imagem do Rio de Janeiro. Ele continua sendo o Rio de Copacabana, de Ipanema, do Cristo Redentor, do Bondinho, mas também é o Rio da Pequena África, do samba, da Pedra do Sal.”
De acordo com a Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), a cidade tem capacidade para receber cerca de 5 milhões de pessoas durante as celebrações de fim de ano, incluindo cariocas, visitantes nacionais e turistas internacionais.
O Réveillon em Copacabana é a principal atração da cidade. Neste ano, além da tradicional queima de fogos, houve shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo e Alcione, João Gomes, com participação especial da cantora Iza, e Alok.
Entre os milhões de visitantes está a publicitária Ana Luiza Tostes, de 22 anos. A moradora de Juiz de Fora, em Minas Gerais, conta o motivo de ter optado pela cidade maravilhosa para celebrar o Réveillon. “Eu escolhi o Rio para passar o ano-novo, porque acho que essa cidade tem toda a mágica de uma virada de ano, com praias, fogos, as balsas, os shows. Eu acho que é uma cidade turística, que abrange diferentes públicos e estilos”, explica.
Ana Luiza, de 22 anos, planeja passar sete dias na cidade maravilhosa - Arquivo pessoal
Ana Luiza, de 22 anos, planeja passar sete dias na cidade maravilhosa
Ana Luiza, vai passar sete dias na cidade, afirma que pretende gastar em torno de R$ 700 reais. “Eu e mais três amigos iremos ficar na casa de outro amigo que não é do Rio e que costuma alugar para temporada."
O morador de São Paulo Guilherme Freitas, 33 anos, também aproveitou o Réveillon na praia. “Estou hospedado no bairro da Glória, onde eu e uns amigos nos juntamos para alugar um apartamento para passar a semana da virada”, afirma. 
Guilherme Freitas, 33 anos, irá aproveitar o Réveillon na praia de Copacabana - Arquivo pessoal
Guilherme Freitas, 33 anos, irá aproveitar o Réveillon na praia de Copacabana
O coordenador de comunicação explica a escolha do destino. “Eu gosto muito de praia e o Rio oferece umas oportunidades bem interessantes de outros pontos turísticos e também de diversão, então acho que é uma boa combinação.” Ele afirma que planeja gastar em torno de R$ 2 mil entre hospedagem, passagens e diversão.
Procurada pelo jornal O DIA, a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro afirma que ainda não há dados referentes à economia do Estado no período de fim de ano.
Hospedagens mais caras
A hospedagem no Rio de Janeiro registra alta de até 142,7% nas diárias entre novembro e janeiro, segundo um levantamento realizado pela VExpenses.
Por ser um destino muito procurado nesta época do ano, o valor médio das diárias na semana da virada chega a ser 434% superior ao das demais capitais analisadas pelo levantamento, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.
Comércio Carioca 
O comerciante carioca está esperançoso com a virada de ano. Segundo dados do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), a expectativa é de que ocorra um aumento de 2% a 3% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado.
“A estimativa de aumento das vendas de até 3% está baseada no aumento do fluxo de turistas no Rio de Janeiro, que vem batendo recorde, e de acordo com dados da Prefeitura pode ultrapassar dois milhões de pessoas para curtir os festejos na Praia de Copacabana”, afirma Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e SindilojasRio.
Aldo Gonçalves também chama atenção para uma novidade turística deste ano. “Foi a primeira vez com visual de duas árvores de Natal flutuantes reluzindo cores e beleza na enseada de Botafogo e na Lagoa”, destaca.
Ainda de acordo com a pesquisa, os comerciantes acreditam que souvenires, vestuário para o Réveillon, camisas e camisetas de times de futebol, bermudas, tênis, roupas de praia, acessórios de uso pessoal, entre outros, poderão ser os itens mais procurados. A pesquisa ouviu 250 comerciantes. 
Réveillon em Copacabana promete ser uma das principais atrações da cidade
Ana Luiza, de 22 anos, planeja passar sete dias na cidade maravilhosa
Guilherme Freitas, 33 anos, irá aproveitar o Réveillon na praia de Copacabana