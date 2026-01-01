Réveillon em Copacabana promete ser uma das principais atrações da cidade - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 01/01/2026 05:00

Atração de visitantes do mundo inteiro, o Réveillon carioca impulsiona a economia e fortalece o turismo local. Segundo o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), o Rio de Janeiro registrou um aumento de 10,7% nas reservas de passagens aéreas para o fim do ano, com 67.506 bilhetes emitidos, em comparação com o mesmo período de 2024.

A procura pela virada do ano carioca também foi impulsionada pelo público internacional. Entre as principais origens dos visitantes estão, respectivamente: Argentina, Estados Unidos, Chile, França, Itália, Portugal, Reino Unido e Alemanha.

Ainda de acordo com a Embratur, o ticket médio dos turistas internacionais no Brasil é de US$ 175 por dia, o que equivale a aproximadamente R$ 967, considerando a cotação atual.

“Os norte-americanos lideram com um gasto médio diário de US$ 308,21; Portugueses tem gasto médio diário de US$ 166,02; Chilenos, US$ 155,52; Argentinos, US$ 138,66 e uruguaios gastam, em média, US$ 114,73, por dia”, afirma o Instituto em nota.

As informações foram disponibilizadas pela Embratur ao jornal O DIA e consideram o período de 21 de dezembro a 4 de janeiro. Os dados foram coletados até o dia 4 de dezembro.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT), celebra a projeção do evento. “A cidade do Rio de Janeiro é a cidade mais conhecida do Brasil no mundo, então esse crescimento de turistas internacionais para o Rio, de alguma maneira, acompanha um crescimento do Brasil.”

“O Rio é uma cidade muito encantadora, muito rica culturalmente: o sol e a praia. Mas nós conseguimos diversificar a imagem do Rio de Janeiro. Ele continua sendo o Rio de Copacabana, de Ipanema, do Cristo Redentor, do Bondinho, mas também é o Rio da Pequena África, do samba, da Pedra do Sal.”

De acordo com a Empresa Municipal de Turismo do Rio (Riotur), a cidade tem capacidade para receber cerca de 5 milhões de pessoas durante as celebrações de fim de ano, incluindo cariocas, visitantes nacionais e turistas internacionais.

O Réveillon em Copacabana é a principal atração da cidade. Neste ano, além da tradicional queima de fogos, houve shows de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Belo e Alcione, João Gomes, com participação especial da cantora Iza, e Alok.

Entre os milhões de visitantes está a publicitária Ana Luiza Tostes, de 22 anos. A moradora de Juiz de Fora, em Minas Gerais, conta o motivo de ter optado pela cidade maravilhosa para celebrar o Réveillon. “Eu escolhi o Rio para passar o ano-novo, porque acho que essa cidade tem toda a mágica de uma virada de ano, com praias, fogos, as balsas, os shows. Eu acho que é uma cidade turística, que abrange diferentes públicos e estilos”, explica.

Ana Luiza, de 22 anos, planeja passar sete dias na cidade maravilhosa Arquivo pessoal

Ana Luiza, vai passar sete dias na cidade, afirma que pretende gastar em torno de R$ 700 reais. “Eu e mais três amigos iremos ficar na casa de outro amigo que não é do Rio e que costuma alugar para temporada."

O morador de São Paulo Guilherme Freitas, 33 anos, também aproveitou o Réveillon na praia. “Estou hospedado no bairro da Glória, onde eu e uns amigos nos juntamos para alugar um apartamento para passar a semana da virada”, afirma.

Guilherme Freitas, 33 anos, irá aproveitar o Réveillon na praia de Copacabana Arquivo pessoal

O coordenador de comunicação explica a escolha do destino. “Eu gosto muito de praia e o Rio oferece umas oportunidades bem interessantes de outros pontos turísticos e também de diversão, então acho que é uma boa combinação.” Ele afirma que planeja gastar em torno de R$ 2 mil entre hospedagem, passagens e diversão.

Procurada pelo jornal O DIA, a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro afirma que ainda não há dados referentes à economia do Estado no período de fim de ano.

Hospedagens mais caras

A hospedagem no Rio de Janeiro registra alta de até 142,7% nas diárias entre novembro e janeiro, segundo um levantamento realizado pela VExpenses.

Por ser um destino muito procurado nesta época do ano, o valor médio das diárias na semana da virada chega a ser 434% superior ao das demais capitais analisadas pelo levantamento, como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba.

Comércio Carioca

O comerciante carioca está esperançoso com a virada de ano. Segundo dados do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), a expectativa é de que ocorra um aumento de 2% a 3% nas vendas em comparação ao mesmo período do ano passado.

“A estimativa de aumento das vendas de até 3% está baseada no aumento do fluxo de turistas no Rio de Janeiro, que vem batendo recorde, e de acordo com dados da Prefeitura pode ultrapassar dois milhões de pessoas para curtir os festejos na Praia de Copacabana”, afirma Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e SindilojasRio.

Aldo Gonçalves também chama atenção para uma novidade turística deste ano. “Foi a primeira vez com visual de duas árvores de Natal flutuantes reluzindo cores e beleza na enseada de Botafogo e na Lagoa”, destaca.

Ainda de acordo com a pesquisa, os comerciantes acreditam que souvenires, vestuário para o Réveillon, camisas e camisetas de times de futebol, bermudas, tênis, roupas de praia, acessórios de uso pessoal, entre outros, poderão ser os itens mais procurados. A pesquisa ouviu 250 comerciantes.