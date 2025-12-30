A capital fluminense liderou o ranking de geração de empregos formaisDivulgação
Rio de Janeiro gera 20 mil postos formais de trabalho em novembro
Estado acumula mais de 124 mil novos empregos com carteira assinada nos primeiros 11 meses do ano
Rio de Janeiro gera 20 mil postos formais de trabalho em novembro
Estado acumula mais de 124 mil novos empregos com carteira assinada nos primeiros 11 meses do ano
Câmara publica edital de concurso público com inscrições em janeiro
Salários são de R$ 21 mil ou R$ 30 mil para jornada de 40 horas
Ministério de Portos e Aeroportos e BNDES assinam liberação de R$ 4 bi do Fnac para empresas aéreas
Expectativa é de que os primeiros pedidos de empréstimo ocorram no primeiro trimestre de 2026
Estoque da dívida pública federal chega a R$ 8,48 trilhões em novembro
Alta ficou em 2,75% na comparação com outubro, segundo Tesouro
Fundação Mudes oferece oportunidades de estágio com bolsas até R$ 2 mil
Há vagas para candidatos de nível superior, médio e técnico
Brasil cria 85,8 mil vagas de trabalho em novembro
No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, foi verificado um saldo positivo de 1.895.130 empregos formais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.