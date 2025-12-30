A capital fluminense liderou o ranking de geração de empregos formais - Divulgação

A capital fluminense liderou o ranking de geração de empregos formaisDivulgação

Publicado 30/12/2025 20:22

O Rio de Janeiro criou em novembro cerca de 20 mil postos formais de trabalho. O resultado representa um crescimento relativo de 0,50% em relação ao mês anterior, superando o índice nacional, que foi de 0,18%. No acumulado de janeiro a novembro, são 124.271 novas vagas criadas. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta terça-feira, 30.

Quatro dos cinco grupamentos de atividades econômicas analisados apresentaram saldos positivos. O setor de Comércio liderou a geração de empregos, ao criar 9.942 postos, seguido pelo Serviços (8.692), Indústria (1.368) e Construção (233). Entre os municípios que mais geraram empregos celetistas em novembro estão o Rio de Janeiro (8.866), Niterói (1.152), São Gonçalo (1.098), Duque de Caxias (1.020) e Macaé (810).

De acordo com os dados do Novo Caged, as mulheres ocuparam 60,2% dos empregos gerados, enquanto os homens ficaram com 39,8%. Por idade, o maior saldo de vagas foi preenchido por jovens entre 18 e 24 anos (10.828). Por grau de instrução, a maioria dos postos foi ocupada por pessoas que possuem o Ensino Médio completo (16.594).