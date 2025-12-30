Dados da geração de emprego em novembro foram divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do TrabalhoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Brasil cria 85,8 mil vagas de trabalho em novembro
No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, foi verificado um saldo positivo de 1.895.130 empregos formais
Brasil cria 85,8 mil vagas de trabalho em novembro
No acumulado dos 11 primeiros meses do ano, foi verificado um saldo positivo de 1.895.130 empregos formais
Resultado do Caged em 2025 não será desprezível, diz ministro
Luiz Marinho destacou os impactos negativos da taxa Selic na atividade econômica
Governo devolve R$ 2,8 bilhões a aposentados com descontos indevidos
Pensionistas do INSS apresentaram mais de 4,1 milhões de contestações
Taxa de desemprego chega a 5,2%, a menor desde 2012
Número de pessoas ocupadas no País atingiu o recorde de 103,2 milhões
Etanol aumenta em 19 estados e no Distrito Federal
Maior alta porcentual na semana foi registrada na Bahia
CSN recebe R$ 1,13 bi do BNDES para modernizar siderúrgica de Volta Redonda
Recursos serão utilizados em três unidades de produção da siderúrgica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.