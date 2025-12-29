Com a decisão da ANP, suspensão vale até junho de 2026 - Divulgação

Publicado 29/12/2025 18:49

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu prorrogar por 180 dias a suspensão temporária da comercialização de biodiesel entre distribuidores congêneres, anteriormente prevista para o período de 1º de maio a 31 de dezembro desde ano.

O período inicial de suspensão foi aprovado pelo colegiado da agência em março, diante de indícios relevantes de distorções e irregularidades no funcionamento desse mercado, informou a ANP.

A medida surgiu após pedidos de distribuidoras para suspender a mistura obrigatória, que subiu de 14%, em 2024, para 15%, em agosto de 2025. Na época, a ANP negou a manutenção da mistura, preferindo proibir a transação entre distribuidores congêneres para investigar irregularidades.

"A extensão aprovada hoje é necessária para que a ANP aprofunde análises sobre os efeitos da vedação. A decisão também atende a pedidos de prorrogação do prazo de suspensão encaminhados à agência por agentes econômicos do mercado de combustíveis", explicou a ANP.