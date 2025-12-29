Em 2026, Visa fará uso massivo de IA em compras pela internetFreepik
Visa adota modelo de transações eletrônicas concluídas por inteligência artificial
Nos chamados 'pagamentos agênticos', os consumidores pedem a robôs que busquem um produto, comparem preços e realizem as compras
Visa adota modelo de transações eletrônicas concluídas por inteligência artificial
Nos chamados 'pagamentos agênticos', os consumidores pedem a robôs que busquem um produto, comparem preços e realizem as compras
Inflação do aluguel encerra 2025 com queda de 1,05%
Em dezembro, índice ficou negativo em 0,01%
Tesouro Nacional tem superávit primário de R$ 1,114 bilhão em novembro
Em 2025, o saldo acumulado é positivo em R$ 244,452 bilhões
Receita volta a desmentir cobrança de imposto sobre Pix e suposta multa de 150%
Notícias falsas sobre taxação voltaram a circular nos últimos dias
Receita nega taxação de transações financeiras a partir de R$ 5 mil
Governo desmentiu notícias falsas que circulam em redes sociais
Correios: perspectiva é de resultado um pouco pior em 2026 antes de melhora em 2027
Empresa assinou um contrato de empréstimo de R$ 12 bilhões com cinco bancos na última sexta-feira (26). Necessidade declarada é de R$ 20 bilhões
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.