Tesouro Nacional divulgou os dados sobre o superávit primário nesta segunda-feiraReprodução
Tesouro Nacional tem superávit primário de R$ 1,114 bilhão em novembro
Em 2025, o saldo acumulado é positivo em R$ 244,452 bilhões
Tesouro Nacional tem superávit primário de R$ 1,114 bilhão em novembro
Em 2025, o saldo acumulado é positivo em R$ 244,452 bilhões
Receita volta a desmentir cobrança de imposto sobre Pix e suposta multa de 150%
Notícias falsas sobre taxação voltaram a circular nos últimos dias
Receita nega taxação de transações financeiras a partir de R$ 5 mil
Governo desmentiu notícias falsas que circulam em redes sociais
Correios: perspectiva é de resultado um pouco pior em 2026 antes de melhora em 2027
Empresa assinou um contrato de empréstimo de R$ 12 bilhões com cinco bancos na última sexta-feira (26). Necessidade declarada é de R$ 20 bilhões
Virada para 2026 tem 1.285 vagas de emprego disponíveis no Rio
Oportunidades abrangem pessoas com deficiência
Prazo para sacar abono salarial termina nesta segunda-feira
Cerca de 140 mil trabalhadores ainda não retiraram benefício
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.