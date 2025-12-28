No Rio de Janeiro, o índice de aumento caiu de 2,15%, em outubro, para 0,29% no mês de novembroFreepik
Preços de imóveis avançam 17,14% em 12 meses no país, diz Abecip
Na Região Sudeste foram observadas as menores variações
Preços de imóveis avançam 17,14% em 12 meses no país, diz Abecip
Na Região Sudeste foram observadas as menores variações
Justiça paga R$ 2,3 bi em atrasados do INSS; veja quem tem direito
Valores beneficiam mais de 152 mil aposentados e pensionistas
Varejo cresce 2,6% no Natal, mas preferência por itens essenciais indica cautela
Conforme a pesquisa ICVA, o gasto médio por compra foi de R$ 107,81
Lula sanciona lei que reduz isenções e tributa bets, mas veta 'reciclagem' do orçamento secreto
Projeto deve gerar uma arrecadação de R$ 22,45 bilhões em 2026.
ANBIMA junta a coro em apoio ao BC, após questionamentos sobre liquidação do Master
Entidade destacou a 'capacidade técnica e eficiência' do Banco Central na supervisão do setor
Empresa aérea abre processo seletivo para comandantes e copilotos
Contratados receberão bônus que varia entre R$ 80 mil e R$ 160 mil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.