Dados da pesquisa ICVA consideram as vendas do varejo realizadas entre 19 e 25 de dezembroReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Varejo cresce 2,6% no Natal, mas preferência por itens essenciais indica cautela
Conforme a pesquisa ICVA, o gasto médio por compra foi de R$ 107,81
Lula sanciona lei que reduz isenções e tributa bets, mas veta 'reciclagem' do orçamento secreto
Projeto deve gerar uma arrecadação de R$ 22,45 bilhões em 2026.
ANBIMA junta a coro em apoio ao BC, após questionamentos sobre liquidação do Master
Entidade destacou a 'capacidade técnica e eficiência' do Banco Central na supervisão do setor
Empresa aérea abre processo seletivo para comandantes e copilotos
Contratados receberão bônus que varia entre R$ 80 mil e R$ 160 mil
Diário Oficial publica extrato de empréstimo de R$ 12 bilhões para os Correios
Dinheiro será usado para a reestruturação da estatal
Novo salário mínimo injetará R$ 81,7 bi na economia, estima Dieese
Reajuste deve elevar gastos da Previdência em R$ 39,1 bilhões em 2026
