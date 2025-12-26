O objetivo do governador Cláudio Castro com a adesão ao Propag é reduzir o déficit fiscal estimado para 2026Arquivo/ Érica Martin/Agência O Dia
Castro sanciona lei para adesão do Rio de Janeiro ao Propag
Expectativa é que programa reduza rombo fiscal nos cofres do Governo em até R$ 8 bilhões em 2026
BNDES coordena oferta pública de R$ 170 milhões em cotas de fundo de infraestrutura do Patria
Operação reforça estratégia do banco de fomento de alavancar recursos privados para pequenos e médios projetos
Vendas do Tesouro Direto somam R$ 6,2 bilhões em novembro
No mês passado, houve emissões líquidas de R$ 2,826 bi
Concessões do consignado privado crescem em novembro, revela BC
Montante passou de R$ 6,676 bilhões para R$ 6,681 bilhões no período
Juro médio do rotativo do cartão de crédito sobe a 440,5% ao ano em novembro, mostra BC
Taxa do parcelado passou de 178,0% para 181,2%
Empresa de segurança oferece 46 vagas para equipe de vendas no estado do Rio
Oportunidades são para profissionais de diferentes perfis
