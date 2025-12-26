Congresso definiu em lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívidaJcomp/Freepik
Juro médio do rotativo do cartão de crédito sobe a 440,5% ao ano em novembro, mostra BC
Taxa do parcelado passou de 178,0% para 181,2%
Empresa de segurança oferece 46 vagas para equipe de vendas no estado do Rio
Oportunidades são para profissionais de diferentes perfis
Rede de farmácias oferece vagas para pessoas com deficiência no Rio
Oportunidades são para diferentes cargos
Retrospectiva 2025: ano de extrema volatilidade, juros altos e quebra de recordes no mercado financeiro
Decreto do governo estabelece valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro em R$ 1.621
Novo valor entra em vigor em 2026 e representa reajuste de 6,79%
Rio deve alcançar 85% de ocupação hoteleira no Réveillon
Calendário da temporada reúne 81 eventos e projeta impacto econômico superior a R$ 211 milhões
