Valor do mínimo é atualizado pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Decreto do governo estabelece valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro em R$ 1.621
Novo valor entra em vigor em 2026 e representa reajuste de 6,79%
Rio deve alcançar 85% de ocupação hoteleira no Réveillon
Calendário da temporada reúne 81 eventos e projeta impacto econômico superior a R$ 211 milhões
Itens de vestuário, calçados e acessórios lideram presentes de Natal no Rio
Sondagem do IFec RJ aponta crescimento da intenção de compras na Região Metropolitana, com preferência dos consumidores por lojas físicas
Consumidor pagará menos na conta de luz em janeiro
Ano começará com a bandeira tarifária verde
Universidades federais sofrem corte de R$ 488 milhões no Orçamento 2026
Valor representa uma redução de 7,05% nos recursos discricionários (não obrigatórios) das instituições
Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível; Veja datas
Benefício é pago nos últimos dez dias úteis de cada mês
