Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível Lyon Santos/ MDS
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário dos benefícios para todo o próximo ano.
Os pagamentos ocorrerão nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado em cerca de uma semana por causa do Natal.
Os depósitos começarão em 19 de janeiro, para as famílias com NIS de final 1, e terminarão em 23 de dezembro, para as famílias com NIS de final 0.
Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.
A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada precisarão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).
A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.
Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.
Regra
Ao recriar o Bolsa Família, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita, com adicionais conforme a composição da família. Os pagamentos são feitos pelo aplicativo Caixa Tem ou podem ser sacados em caixas eletrônicos por quem tem o cartão do programa social.
O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a mães gestantes e a filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.
Informações
|Dígito final do NIS
|jan/26
|fev/26
|mar/26
|abr/26
|mai/26
|jun/26
|jul/26
|ago/26
|set/26
|out/26
|nov/26
|dez/26
|
1
|19/jan
|12/fev
|18/mar
|16/abr
|18/mai
|17/jun
|20/jul
|18/ago
|17/set
|19/out
|16/nov
|10/dez
|2
|20/jan
|13/fev
|19/mar
|17/abr
|19/mai
|18/jun
|21/jul
|19/ago
|18/set
|20/out
|17/nov
|11/dez
|3
|21/jan
|18/fev
|20/mar
|20/abr
|20/mai
|19/jun
|22/jul
|20/ago
|21/set
|21/out
|18/nov
|14/dez
|4
|22/jan
|19/fev
|23/mar
|22/abr
|21/mai
|22/jun
|23/jul
|21/ago
|22/set
|22/out
|19/nov
|15/dez
|5
|23/jan
|20/fev
|24/mar
|23/abr
|22/mai
|23/jun
|24/jul
|24/ago
|23/set
| 23/out
|23/nov
| 16/dez
|6
|26/jan
|23/fev
|25/mar
|24/abr
|25/mai
|24/jun
|27/jul
|25/ago
|24/set
| 26/out
| 24/nov
| 17/dez
|7
|27/jan
|24/fev
|26/mar
|27/abr
|26/mai
|25/jun
|28/jul
|26/ago
|25/set
| 27/out
| 25/nov
|18/dez
|8
|28/jan
|25/fev
|27/mar
|28/abr
|27/mai
|26/jun
|29/jul
|27/ago
|28/set
| 28/out
| 26/nov
| 21/dez
|9
|29/jan
|26/fev
|30/mar
|29/abr
|28/mai
|29/jun
|30/jul
|28/ago
| 29/set
| 29/out
| 27/nov
| 22/dez
|0
|30/jan
| 27/fev
| 31/mar
| 30/abr
| 29/mai
| 30/jun
| 31/jul
| 31/ago
| 30/set
| 30/out
| 30/nov
|23/dez
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.