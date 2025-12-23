Calendário do Bolsa Família em 2026 está disponível Lyon Santos/ MDS

A
Agência Brasil
A partir desta terça-feira (23), as cerca de 19 milhões de famílias beneficiários do Bolsa Família poderão conferir a data de pagamento do programa social em 2026.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário dos benefícios para todo o próximo ano.

Os pagamentos ocorrerão nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada conforme o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), exceto em dezembro, quando o cronograma é antecipado em cerca de uma semana por causa do Natal.

Os depósitos começarão em 19 de janeiro, para as famílias com NIS de final 1, e terminarão em 23 de dezembro, para as famílias com NIS de final 0.

Para evitar a perda do benefício, o MDS recomenda que cada beneficiário atualize os dados dele e da família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) a cada 24 meses.

A partir de maio de 2026, os novos beneficiários de programas sociais sem biometria cadastrada precisarão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A atualização dos dados exige que a pessoa responsável pela família vá a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.

Além de apresentar os documentos de cada pessoa da família, o beneficiário deverá comprovar a renda domiciliar.

Regra
O Bolsa Família é pago a quem tem renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no CadÚnico. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios.

Ao recriar o Bolsa Família, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse mínimo de R$ 600 por família inscrita, com adicionais conforme a composição da família. Os pagamentos são feitos pelo aplicativo Caixa Tem ou podem ser sacados em caixas eletrônicos por quem tem o cartão do programa social.

O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a mães gestantes e a filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

Informações
Quem tiver dúvidas sobre o Bolsa Família deve ligar no Disque Social, no número 121. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa Econômica Federal, por meio do número 111. O beneficiário pode ainda consultar os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa Econômica Federal, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.
Dígito final do NIS jan/26
 fev/26
 mar/26
 abr/26
 mai/26
 jun/26
 jul/26
 ago/26
 set/26
 out/26
 nov/26
 dez/26

1		 19/jan
 12/fev
 18/mar
 16/abr
 18/mai
 17/jun
 20/jul
 18/ago
 17/set
 19/out
 16/nov
 10/dez
2
 20/jan
 13/fev
 19/mar
 17/abr
 19/mai
 18/jun
 21/jul
 19/ago
 18/set
 20/out
 17/nov
 11/dez
3 21/jan 18/fev 20/mar 20/abr 20/mai 19/jun 22/jul 20/ago 21/set 21/out 18/nov 14/dez
4 22/jan
 19/fev
 23/mar
 22/abr
 21/mai
 22/jun
 23/jul
 21/ago
 22/set
 22/out
 19/nov
 15/dez
5 23/jan
 20/fev
 24/mar
 23/abr
 22/mai
 23/jun
 24/jul
 24/ago
 23/set
  23/out
 23/nov   16/dez
6 26/jan
 23/fev
 25/mar
 24/abr
 25/mai
 24/jun
 27/jul
 25/ago
 24/set
  26/out
  24/nov
  17/dez
7 27/jan
 24/fev
 26/mar
 27/abr
 26/mai
 25/jun
 28/jul
 26/ago
 25/set
  27/out
  25/nov
 18/dez 
8 28/jan
 25/fev
 27/mar
 28/abr
 27/mai
 26/jun
 29/jul
 27/ago
 28/set
  28/out
  26/nov
  21/dez
9 29/jan
 26/fev
 30/mar
 29/abr
 28/mai
 29/jun
 30/jul
 28/ago
  29/set
  29/out
  27/nov
  22/dez
0 30/jan
  27/fev
  31/mar
  30/abr
  29/mai
  30/jun
  31/jul
  31/ago
  30/set
  30/out
  30/nov
  23/dez