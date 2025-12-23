O grupo alimentação e bebidas teve alta de 0,75% em fevereiroJoédson Alves/Agência Brasil
A alta de 0,25% do IPCA-15 em dezembro ficou em linha com a mediana, de 0,25%, das estimativas do mercado financeiro colhidas pelo Projeções Broadcast, que indicava intervalo entre altas de 0,12% a 0,40%.
Para o cálculo do IPCA-15 , os preços foram coletados no período de 14 de novembro a 12 de dezembro (referência) e comparados com aqueles vigentes de 14 de outubro a 13 de novembro (base).
O indicador do IBGE refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.
A metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.
O avanço foi impulsionado pelo subitem energia elétrica residencial, que subiu 11,95% neste ano, maior impacto individual em 2025, 0,47 ponto percentual. O grupo Alimentação e Bebidas subiu 3,57% em 2025, segundo maior impacto neste ano, 0,77 ponto percentual.
As principais pressões partiram de refeição fora de casa (alta de 6,25% e contribuição de 0,23 ponto porcentual), lanche (11,34% e 0,20 ponto percentual), café moído (41,84% e 0,20 ponto percentual) e carnes (2,09% e 0,06 ponto percentual).
Na direção oposta, houve alívios via arroz (-26,04% e -0,19 ponto percentual), leite longa vida (-10,42% e -0,08 ponto percentual) e batata-inglesa (-27,70% e -0,06 ponto percentual)
Os demais avanços em 2025 ocorreram nos grupos Vestuário (5,34%), Transportes (3,00%), Saúde e cuidados pessoais (5,55%), Despesas Pessoais (5,86%), Educação (6,26%) e Comunicação (0,82%). Já o grupo Artigos de Residência foi o único com deflação, queda de 0,10% em 2025.
O resultado do grupo foi impulsionado pelos aumentos em cabeleireiro e barbeiro (1,25%), empregado doméstico (0,48%) e pacote turístico (2,47%). Já a hospedagem recuou 1,18% em dezembro, após a alta de 4,18% registrada em novembro.
