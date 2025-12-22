Saiba como será o expediente dos bancos no Natal e no Ano Novo Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nos dias 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Confraternização Universal), não haverá atendimento presencial nas agências nem serão realizadas compensações bancárias, como Transferências Eletrônicas Disponíveis (TED).
O Pix, que funciona 24 horas por dia, inclusive em feriados, seguirá disponível normalmente.
No dia 31 de dezembro, também não haverá expediente bancário nem compensações.
Véspera de Natal
Já em 26 de dezembro e em 2 de janeiro, os bancos voltam a funcionar normalmente, desde que não haja feriado municipal.
O último dia do ano com expediente normal e atendimento completo ao público será 30 de dezembro.
Contas e tributos
No caso de impostos e tributos, a Febraban alerta que o pagamento deve ser antecipado quando o vencimento cair em feriados ou dias sem compensação, para evitar juros e multas.
Segundo a entidade, normalmente os tributos já têm datas ajustadas ao calendário de feriados. Ainda assim, a recomendação é ficar atento e, se necessário, antecipar o pagamento ou agendar a quitação pelos canais eletrônicos.
Canais digitais
Além disso, boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos pelo Débito Direto Autorizado (DDA), facilitando a organização financeira mesmo nos dias sem atendimento presencial.
