Concessões avançaram 13,5% no períodoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 22/12/2025 14:31

As concessões de crédito no Brasil devem ter caído 6,2% em novembro ante outubro, conforme a Pesquisa Especial de Crédito divulgada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) nesta segunda-feira, 22. O mês, porém, teve apenas 19 dias úteis. Ajustado por este fator, as concessões avançaram 13,5% no período.

O movimento reflete principalmente a expansão no volume de crédito livre (+14,8%), em meio ao maior uso do cartão de crédito à vista pelas famílias e de linhas de descontos de recebíveis pelas empresas, no contexto de festas de fim de ano.

Na comparação com novembro do ano passado, as concessões devem ter subido 10% no mês, segundo o estudo. Mesmo assim, a expectativa é de contínua desaceleração no ritmo de expansão no acumulado em 12 meses, de 10,8% para 10,6%, o que reforça sinais de acomodação ao crédito.

O levantamento mensal é resultado de dados consolidados das principais instituições financeiras do Brasil e serve como prévia da Nota de Crédito do Banco Central, que será divulgada em 26 de dezembro.