Concessões avançaram 13,5% no períodoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Concessões de crédito devem ter caído 6,2% em novembro, diz Febraban
Na comparação com o mesmo período ano passado, devem ter subido 10%
Trabalhadores não aceitam nova proposta da Petrobras e greve entra no oitavo dia
Estatal apresentou a quarta contraproposta do ACT, que não foi aceita pela FUP e pela FNP
Arrecadação federal soma R$ 226,753 bilhões em novembro, diz Receita
Resultado equivale a alta de 3,75% em comparação com o mesmo período do ano passado
Caixa inicia pagamento de décima parcela do Pé-de-Meia
Nascidos em janeiro e fevereiro são os primeiros a receber
Receita abre consulta a lote residual do Imposto de Renda
Restituições somam R$ 605,9 milhões e serão creditadas dia 30
Vendas em bares e restaurantes crescem 0,7% em novembro, aponta Índice Abrasel-Stone
Desempenho de novembro indica a continuidade de uma recuperação gradual no setor
